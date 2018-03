Skifest-kaoset i Holmenkollen: Emma (24) fikk strøm gjennom kroppen

Publisert: 17.03.18 20:07

I kaoset som oppsto på folkefesten i Holmenkollen forrige helg, kjempet vekteren Emma (24) for å få løs en kvinne som satt fast under T-banen.

Emma jobber som vekter og fikk selv strøm gjennom kroppen da hun prøvde å hjelpe kvinnen som satt fast i en strømførende del under T-banen på Voksenlia stasjon.

Passasjeren hadde falt ned i mellomrommet mellom T-banevognen og perrongen.

– Bildet av henne har brent seg fast på netthinnen. Men jenta overlevde. Det er det viktigste, forteller vekteren til VG.

Kvinnen, som var i slutten av tenårene, var stabil dagen etter hendelsen, opplyste Oslo-politiet til NTB.

Falt mellom vogn og perrong

Under det som skulle være en familiefest for skisporten i Holmenkollen forrige helg, oppsto det et vanvittig kaos da titusenvis av mennesker, mange av dem beruset, forsøkte å komme seg mot t-banen samtidig.

Den unge kvinnen som ble skadet hadde falt ned mellom perrongen og T-banen. Foten hennes satt fast i en strømførende del under vognen.

– Jeg tok godt tak og prøvde å dra henne opp, men hendene mine bare glapp da jeg også fikk strøm gjennom armene, forteller Emma.

Det var til sammen tre vektere og to passasjerer som dro i den unge kvinnen. På et tidspunkt løsnet foten hennes, slik at de fikk henne opp på perrongen.

– Hun hadde brannskader, sier Emma.

Emma havnet på legevakten etter å ha bidratt til å redde kvinnen. Det samme gjorde de fem andre som hjalp til. I tillegg fikk en person sårskader etter å ha falt ned på sporet ved Besserud T-banestasjon.

– Minnet om en russefest

Ingen hadde trodd at over 100.000 mennesker skulle finne veien til Holmenkollen Skifestival på samme tid forrige helg. Ikke arrangørene, ikke politiet og ikke Sporveiene som fraktet publikum frem og tilbake.

Ingen hadde heller tatt høyde for at dette skulle bli den fyllefesten det utviklet seg til.

– Det var lite som minnet om en skifest. Det lignet mest på en russefest, og drikkingen startet tidlig. Mange var fulle allerede klokken 08:00, forteller Emmas samboer som også er vekter, og hadde morgenskift i Holmenkollen.

Han forteller at T-banen opp til Holmenkollen tidlig på dagen minnet om et vorspiel.

– Det var tydelig at eldre passasjerer, og de som hadde med seg barn, syntes det var plagsomt med ungdommer som spilte høy musikk.

Femmila begynte først klokken 15:00. Da hadde mange av de fremmøtte vært fulle i timesvis allerede. Men da konkurransen skulle begynne, begynte også den første bølgen av publikum å bevege seg mot T-banen for å reise hjem.

– Da skjønner du at de ikke var der for å se skirenn, sier Emma.

– Folk falt og ble tråkket på

Etter at konkurransen var over, kom de virkelig store menneskemengdene mot T-banestasjonene.

Emmas oppgave var å sluse passasjerer inn på Frognerseteren stasjon i puljer, slik at det ikke skulle bli for mange på perrongene på en gang.

– Etter at bommen som skulle skille folk fra sporet røk, ble det helt kaotisk. Folk som sto langt bak i køen presset på fremover, folk falt og ble tråkket på. Jeg opplevde at folk i 18-20-årsalderen hadde en viss respekt for vekterne, mens de godt voksne oppførte seg mest bøllete, forteller Emma.

Etter hvert ble Emma og noen kollegaer beordret til Besserud, der det også var kaotisk. De tok T-banen fra Frognerseteren, men på Voksenlia havnet de midt oppe i dramaet som skjedde der.

– Full fest midt i kaoset

Blant passasjerene som hjalp til, var det en lege fra Argentina og en ung brannvesen-student. De foretok hjerte- og lungeredning.

For at den brannskadede pasienten ikke skulle miste for mye varme, pakket de henne inn i mye klær. Emma lånte bort jakke, vest og ullgenser, og sto til slutt på perrongen i bare singlet over uniformsbuksene.

Mens dramaet foregikk på perrongen, var det full fest inne i vognen.

– Tror ikke at de som satt i den andre enden enset hva som skjedde. De var opptatt med å spille høy musikk. Men jentene som sto nærmest, skrek. De skrek slik som bare jenter kan skrike, forteller Emma.

Når 100.000 mobilabonnenter er samlet på samme sted, blir det også vanskelig å komme igjennom på telefonen.

Noen klarte likevel å få varslet nødetatene, og snart kom innsatsleder fra politiet på motorsykkel, og helsepersonell i ambulanse.

Den hardt skadede kvinnen ble kjørt til Ullevål sykehus, mens politiet fraktet de som hadde vært med på redningen til legevakten.

– Når man har fått likestrøm i seg, kan hjertet, musklene og nyrene ta skade, forklarer Emmas samboer.

Prøvene Emma tok på legevakten viste at hun hadde fått noe ujevn hjerterytme og tegn til skade på nyrene. Hun fikk saltvannsdrypp for å motvirke det.

I ettertid har alle som var involvert i ulykken også fått snakke med psykolog.

Håper på mindre fyll

Snart skal hun tilbake på jobb som vekter.

24-åringen har to års erfaring med å holde orden på utesteder og store arrangementer, blant annet russetreff.

Hun har sett mye fyll før, men aldri opplevd så mange voksne mennesker oppføre seg som om de var på russefest av villeste sort.

– Jeg skulle ønske at alle bare kunne hygge seg på skifesten uten å drikke seg overstadig beruset. Da hadde det blitt god stemning for alle, sier vekteren.

Arrangøren Holmenkollen skifest, Sporveien og politiet er blitt innkalt til møter hos byråden, ifølge NRK .

– Vi må ta tak i dette med én gang, sette oss ned rundt samme bord og få en felles forståelse av hva som skjedde, sier Hansen, som er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo.