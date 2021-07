HURTIGTEST: 35 prosent av de unge i alderen 18–29 år svarer at det vil øke sannsynligheten for at de går på utesteder hvis de får tilbud om hurtigtest ved inngangen. Foto: Privat

Mange unge vil ha hurtigtest på restauranter og utesteder

En ny undersøkelse viser at mange unge i alderen 18–29 år vil ta hurtigtest ved inngang til restauranter, utesteder og private fester. – Vi står med åpne armer, sier restauranteier Eirik Strøm Lillebø. FHI mener det er uhensiktsmessig.

Av Thea Rosef

De unge er mest opptatt av å få testet seg ved restaurantbesøk. 43 prosent av de mellom 18 og 29 år ønsker seg en hurtigtest ved inngangen.

Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av nettapoteket Apotera, som tilbyr hurtigtester. 1003 respondenter deltok i undersøkelsen.

– Unge vil ut å spise, gå på fest og møte venner. Undersøkelsen viser også at de unge gjerne vil ta ansvar for smittevern, og mange synes det er lettere å gå på fest, restaurant og utesteder, dersom de kan teste seg på stedet, sier administrerende direktør i Apotera, Patrick Hjetland.

IKKE OVERRASKET: Administrerende direktør i Apotera, Patrick Hjetland, er ikke overrasket over at mange unge ønsker hurtigtester. Foto: Apotera

I undersøkelsen kommer det også frem at det generelt i befolkningen er 29 prosent som sier det vil øke sannsynligheten for at de går på restaurant dersom det tilbys hurtigtest ved inngangen. I tillegg viser tallene at over halvparten av befolkningen planlegger et besøk på restaurant i sommer.

– Det er fullt forståelig at mange unge mennesker ønsker å gjenoppta normalt sosialt liv igjen når Covid-19 har tatt fra dem så mye. Jeg er derfor ikke overrasket over at såpass mange unge gjerne ønsker seg en hurtigtest ved inngangen på restaurant, sier Hjetland.

– Det bør jo være noe for restaurant- og utelivsbransjen å ta til seg. Kanskje det kan være en måte å trekke til seg flere unge.

– Skal føle seg trygge

– Vi står med åpne armer og takker for alle midler som gjør at flere vil gå på restaurant, sier kokk og restauranteier Eirik Strøm Lillebø.

Han er eier i Vaaghals, Code Restaurant og Gamle Raadhus i Oslo. Lillebø sier at de har god kontroll på smittevern i restaurantene.

– Om det skal tilbys, opprettholder vi fortsatt det samme regimet som vi har nå. Så det vil eventuelt være for gjestene sin skyld, og at de skal føle seg trygge, sier Lillebø.

POSITIV: Kokk og restauranteier Eirik Strøm Lillebø sier at de takker for alle midler som gjør at flere vil gå på restaurant. Foto: Frode Hansen

– Jeg håper folk støtter restaurantbransjen, som har hatt det tøft. Om en hurtigtest får dem til å komme oftere, er vi veldig glade for det.

Positiv til hurtigtest på utesteder

35 prosent av de unge i alderen 18–29 år svarer at det vil øke sannsynligheten for at de går på utesteder hvis de får tilbud om hurtigtest ved inngangen.

Den danske utelivsgiganten Rekom Group har rundt 40 utesteder rundt om i landet. Landssjefen i Norge sier til VG at de er positive til eventuelle hurtigtester ved inngangene.

– Vi vil at folk skal føle seg trygge når de besøker våre steder. Om folk mener at hurtigtesting er viktig, er vi positive til det, og åpne for å tilpasse oss, sier Frederik Holger Mygind.

Han mener det bør være praktisk mulig å få til her i Norge, slik som i Danmark.

– Der må man levere negativ test før man går inn, så det burde man også klare å gjøre her. Så må det eventuelt samkjøres med kommunene hvordan man skal utføre dette, og det vil jo kreve ekstra ressurser, sier Holger Mygind.

Undersøkelsen til Apotera viser også at mange ønsker seg hurtigest når de skal på fest til venner. 32 prosent av de unge svarer at det vil øke sannsynligheten for at de går på fest.

FHI: – Uhensiktsmessig

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Trude Arnesen sier til VG at en hurtigtest ved inngangen vil redusere risikoen for smitte.

– Men man kan også redusere risikoen hvis man opprettholder avstand, holder seg hjemme og tester seg ved symptomer og generelt følger rådene, noe vi tror er en bedre vei enn å kreve test ved mindre hendelser, sier Arnesen.

Overlegen knytter spørsmålet om hurtigtester ved innganger, til coronasertifikatet. I og med at vaksinerte og folk som har vært smittet ikke vil trenge å teste seg.

– Så er det jo et spørsmål om hvor ofte man skal kreve coronasertifikatet. Vi har sagt at man heller bør begrense bruken av coronasertifikater til større arrangementer og lignende. Vi anbefaler at det skal være lav terskel for å teste seg, men ikke at man rutinemessig skal teste seg før enhver aktivitet.

– Danmark har valgt å bruke det veldig omfattende, men vi tror det er uhensiktsmessig for alle mindre hendelser.

Arnesen sier videre at hurtigtestene har blitt bedre det siste året, men understreker at ingen test er helt sikker.

– Et problem med alle tester er jo at de kan være feil. Hurtigtestene har noe lavere sensitivitet enn PCR-testene, selv om også de er gode nok for de fleste formål.