Leger i Finnmark raser etter mer ambulanseflytrøbbel: – Tilfeldig at det har gått bra

Luftambulansetjenesten ble nærmest friskmeldt forrige uke. Nå står alle flyene i Finnmark på bakken, og nye tall viser at det er langt fra første gang det har skjedd denne julen.

I en pressemelding torsdag opplyser Babcock at flere piloter ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta er blitt rammet av sykdom.

I dag innebærer det at alle flyene i Finnmark er ute av tjeneste, skriver selskapet, som opplyser at det vil være redusert tilgjengelighet også i dagene fremover.

Nyheten kommer bare seks dager etter at luftambulansetjenesten var tilbake i normal drift etter at Babcock måtte sette fire fly på bakken som følge av tekniske problemer.

Normaltilstand har det imidlertid heller ikke vært i perioden der tjenesten skulle fungere som normalt:

Lille julaften var to av Finnmarks ambulansefly ute av beredskap i 12 timer og 15 minutter.

På julaften var det 16 timer utmelding på de samme flyene.

Første juledag hadde de tre Finnmarksflyene samlede utmeldinger på over et døgn.

Til sammen har Kirkenes- og Alta-flyene vært utmeldte i 51 timer og 6 minutter siden det ble erklært normal drift.

Kommunelege Hanne Lossius i Berlevåg kaller situasjonen uholdbar.

– Jeg var også blant dem som satt onsdag og trodde at nå hadde vi fått en løsning på dette, sier hun til VG.

– Derfor blir jeg rasende på vegne av Finnmarks befolkning over å se at det ikke stemmer, og at vi nok en gang er i den samme situasjonen der vi blir sittende uten å ha beredskapen i bunn som vi har krav på.

– Tilfeldigheter

Sammen med kommuneoverlege Jakob Thorkildsen i Berlevåg har Lossius gått kraftig ut mot beredskapsproblemene i et innlegg på debattnettstedet Nordnorskdebatt.

Med alle ambulanseflyene på bakken er det kun militæret og et Sea King-helikopter som utgjør hele luftambulanseberedskapen i Finnmark.

Hittil har det gått fint – heldigvis.

– Det har vært veldig rolig i her i julen. Takk og pris for det. Men det er jo tilfeldigheter at det har gått slik, sier Lossius.

Normalt går omtrent 50 prosent av pasienttransporten i Finnmark med fly. At det ikke er fly tilgjengelig betyr nesten alltid at pasienttransporten tar lengre tid.

– Det innebærer at tiden fra legevakt til sykehus blir vesentlig forlenget. I verste fall går det ut over liv og helse for pasienten, sier Lossius.

Hun får støtte fra klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han har gjentatte ganger uttalt seg kritisk om beredskapen i Nord-Norge i kjølvannet av Babcocks overtagelse 1. juli.

– Vi har et system der man har kuttet så mye ned på mannskapsressursene at sykdom vipper systemet fullstendig. Det var åpenbart feil valg å erklære normaltilstand og begynne å trekke tilbake ressurser før man var ferdig med julehøytiden, sier han.

Han legger til at legene ved UNN i Tromsø gir sin fulle støtte til sine kolleger i helsetjenesten i Finnmark.

– Ser alvorlig på situasjonen

I en uttalelse til VG opplyser Helse- og omsorgsdepartementet at de ser alvorlig på situasjonen i Finnmark etter sykdomsutbruddet blant Babcock-pilotene.

– Det er en beklagelig situasjon. Jeg forstår godt at en slik situasjon skaper bekymring for befolkningen i Finnmark, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H).

Statssekretæren opplyser også at operatøren Babcock er i gang med å prøve å få på plass piloter fra andre steder i landet.

Det bekrefter også selskapet selv.

– Det jobbes kontinuerlig med å fylle hullene i vaktplanene etter hvert som sykemeldinger kommer inn, skriver Babcock i pressemeldingen.

De opplyser videre at de leier inn et ekstra jetfly fra Sverige som vil være på plass i Alta i løpet av dagen.

I en uttalelse til VG opplyser Babcock at de venter at alt skal være som normalt igjen fra og med klokken 11.30 fredag formiddag.

– Krevende

Babcock Norges driftssjef Hilde Sjurelv sier til VG at situasjonen hittil i desember har vært ekstraordinær.

– Til sammen syv av ti piloter som går forskjellige vakter i Finnmark har vært ute med sykdom. I tillegg har det vært sykdom blant de offentlig ansatte sykepleierne, sier hun.

– For oss er det en utfordring når mange piloter blir syke samtidig. Babcock har en ordning med stand by-piloter som skal steppe inn ved sykdom, men denne gangen var også to av stand by-pilotene syke, sier driftssjefen.

Klikk på faktaboksen for å se Babcocks forklaring på nedetiden lille julaften, 1. juledag og 2. juledag:

Sykdomstrøbbel i ambulanseflytjenesten i Finnmark 23. desember, 12 timer og 15 minutter nedetid på to fly: – Lille julaften fikk vi dekket inn for en syk pilot i Alta store deler av dagen, men noen timer på etter middagen på grunn av var det manglende tilgjengelighet fordi en pilot måtte returnere med julefly, sier Sjurelv. 24. desember, 16 timer nedetid på samme fly: – Julaften var en sykepleier i Kirkenes syk. Flysykepleierne er ansatt i det offentlige helsevesenet og derfor ikke Babcocks ansvar, men uten sykepleier kan man ikke fly pasienter. Babcock hadde to piloter ute med sykdom i Alta samme dag, og den raskeste løsningen var at pilotene i Kirkenes fløy til Alta for å holde oppe beredskapen der, sier Sjurelv. 25. desember – samlede utmeldinger på tre fly på over et døgn: – 1. juledag var både sykepleier og pilot syk i Kirkenes. I tillegg var det ene flyet i Alta utmeldt på dagtid på grunn av sykdom, forklarer driftssjefen i Babcock.

Sjurelv trekker også fram at det er en stor utfordring for selskapet at de kun har to bofaste piloter i Finnmark.

– Det gjør situasjonen ekstra krevende ved sykdom, fordi piloter må hentes fra andre deler av landet. I tillegg mangler vi fire faste pilotstillinger i Kirkenes. Disse er i ferd med å besettes, men inntil videre må vi bruke stand by-piloter og kjøp av fridager for å dekke alle vaktene, sier hun.

– I julehøytiden er det færre rutefly som går, og det gjør det vanskeligere å få piloter frem i tide, sier Sjurelv

Utfordringer

Lossius mener det blir feil å skyve syke piloter foran seg.

– Hvis folk er syke, skal de ikke på jobb. Men noen har ansvar med å dekke opp de vaktene. Du kan ikke bare si til oss ute i distriktet at dette må vi bare leve med, det finner vi oss ikke i, sier hun.

– Nå må alle involverte legge all politisk prestisje til side og jobbe sammen mot en felles løsning som fungerer over tid, ikke bare som et lappeteppe. Pasientene i Nord-Norge betaler faktisk skatt for dette.

Det er Luftambulansetjenesten HF som har det overordnede ansvaret for luftambulansetjenesten. Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik sier til VG at han forstår frustrasjonen blant legene i Nord-Norge.

– Luftambulansetjenesten HF har stor forståelse for at legene i Finnmark er lei av ujevn beredskap med ambulansefly. Vi er ikke fornøyd med at beredskapen som Babcock Scandinavian AirAmbulance AS ennå ikke er på avtalt nivå, sier han.

– Samtidig er situasjon med plutselig sykdom hos mange ved to baser midt i en høytid med få ruteflyavganger ikke enkelt å håndtere uten bortfall av beredskap, legger han til.

Han vil også presisere at det ikke er slik at det kun er flyene i Kirkenes og Alta som dekker beredskapen i Finnmark.

– Vi skjermer derfor våre kortbanefly i Tromsø og Bodø for å kunne håndtere eventuelle akutte oppdrag i Finnmark og Nord-Norge. Samtidig bruker vi tjenestens andre fly til å håndtere andre oppdrag, sier Haarvik.

