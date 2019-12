MER TRØBBEL: Alle ambulanseflyene i Finnmark er torsdag ute av tjeneste på grunn av sykdom, opplyser Babcock. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Ambulanseflyene i Finnmark ute av tjeneste: – Beklagelig situasjon

– Vi ser alvorlig på situasjonen, sier Helse- og omsorgsdepartementet etter at det ble kjent at alle ambulanseflyene i Finnmark er ute av tjeneste grunnet sykdom.

Andreas Løf

NTB

Nå nettopp

I en pressemelding opplyser Babcock at flere piloter ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta er blitt rammet av sykdom.

Torsdag innebærer det at alle flyene i Finnmark er ute av tjeneste, skriver selskapet.

Nyheten kommer bare seks dager etter at luftambulansetjenesten var tilbake i normal drift etter at Babcock måtte sette fire fly på bakken som følge av tekniske problemer.

I en uttalelse til VG opplyser Helse- og omsorgsdepartementet at de ser alvorlig på situasjonen.

– Det er en beklagelig situasjon. Jeg forstår godt at en slik situasjon skaper bekymring for befolkningen i Finnmark, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H)

BLE SATT PÅ BAKKEN: Det er kun en knapp uke siden ambulanseflytjenesten var tilbake i normal drift. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Finnmark er særlig sårbart i forhold til luftambulansetjenester, og vi ser derfor alvorlig på den situasjonen vi har hatt i dag med mange syke piloter, sier hun.

Leier inn ekstrafly

Statssekretæren opplyser at operatøren Babcock er i gang med å prøve å få på plass piloter fra andre steder i landet. Det bekrefter også selskapet selv.

– Det jobbes kontinuerlig med å fylle hullene i vaktplanene etter hvert som sykemeldinger kommer inn, skriver Babcock i pressemeldingen.

De opplyser videre at de leier inn et ekstra jetfly fra Sverige som vil være på plass i Alta i løpet av dagen.

Det innleide ambulanseflyet kan imidlertid kun lande på langbanene, ikke på de mindre rullebanene i fylket.

Fly i Troms og Nordland

Babcock varsler at det uansett vil være redusert tilgjengelighet for ambulansefly i dagene som kommer.

– Flere piloter ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta har blitt rammet av sykdom. Dette vil redusere tilgjengeligheten for ambulansefly de nærmeste dagene, skriver selskapet.

Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansen HF sier til NRK at de er kjent med situasjonen.

– Vi skjermer derfor våre kortbanefly i Tromsø og Bodø for å kunne håndtere eventuelle akutte oppdrag i Finnmark og Nord-Norge. Samtidig bruker vi tjenestens andre fly til å håndtere andre oppdrag, sier Haarvik.

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede ansvaret for luftambulansetjenesten.

– Krevende

Babcock Norges driftssjef Hilde Sjurelv sier i en uttalelse at julehøytiden gjør situasjonen ekstra krevende.

– Vi har 103 piloter i selskapet, inkludert stand by-piloter som skal ta over vakter ved sykdom, sier hun.

DRIFTSSJEF: Hilde Sjurelv i Babcock. Foto: Krister Sørbø

– Men når vi har så mange piloter som er syke samtidig, er vi også avhengig av at piloter som ikke er på vakt, både kan og ønsker å steppe inn der vi har behov. Vi er i tillegg avhengig av at det går rutefly som gjør at de kommer seg fram til basene, sier Sjurelv.

Utfordringer

Ambulanseflytjenesten har vært i hardt vær i forbindelse med en rekke utfordringer i desember. Babcock måtte sette flere av flyene sine på bakken grunnet tekniske problemer, noe som rammet beredskapen i Nord-Norge.

Først 20. desember var alle luftambulanseflyene tilbake i normal drift. Da ble også mesteparten av den ekstra beredskapen trappet ned.

Babcock har imidlertid hatt ett ekstra fly i beredskap gjennom julen, og Luftambulansetjenesten HF opplyste tidligere i desember at et ekstra jetfly også beholdes fram til 5. januar.

Forsvarets helikopter i Kirkenes, som var del av den ekstra beredskapen, blir også værende fram til 15. januar.

Publisert: 26.12.19 kl. 17:34

