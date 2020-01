ET SISTE FARVEL: Kisten ble fraktet til gravplassen ved hjelp av en traktor. – Leif Magnús hadde villet det. Han elsket traktorer, sier bestefaren. Foto: Helgi Rasmussen Tórzhamar

Begravelse for norske Leif Magnús (16): – Sorgen er ubeskrivelig

Fredag ettermiddag tok familie og venner et siste farvel med Leif Magnús, som i desember ble tatt av en bølge på Island. Åtte år tidligere mistet han moren sin i et knivdrap.

– Han var så ung. Den siste tiden har vært utrolig tung, sier hans islandske bestefar Óskar Pétur Friðriksson til VG like før begravelsen.

I en hvit steinkirke i Vestmannaeyjar på Island samles klassekamerater, venner og familie ikledd sort. Dødsfallet til den 16 år gamle gutten har berørt et helt lokalsamfunn.

TILBAKE HOS MAMMA: – Det er godt å tenke på at han er sammen med Heidi igjen, sier mormor Jorun Thisland Jensen. Foto: Helgi Rasmussen Tórzhamar

Onsdag 11. desember i år var en mørk dag i Sølvadalur på Island. Ikke bare hadde strømmen gått som følge av en kraftig storm på øya, men en såkalt «slushbølge» tok med seg 16 år gamle Leif Magnús mens han hjalp naboen med å få strømmen tilbake på gården.

Han var et arbeidsjern som elsket naturen, ifølge familien.

16-åringen jobbet på en demning da det plutselig skyldte inn en kjempebølge som tok med seg Leif Magnús ut i elven Núpá. Nabobonden kom seg unna i siste sekund.

VED MAMMAS GRAV: Leif Magnús var åtte år da hans mor Heidi Thisland Jensen ble knivdrept på en parkeringsplass i Mandal. Foto: Óskar Pétur Friðriksson

En stor leteaksjon engasjerte hele lokalsamfunnet. Over 400 personer inkludert kystvakt, redningsteam og politi var involvert i søket.

For familien sto tiden helt stille. Ventetiden var uutholdelig. Men etter to dager ringte kystvakthelikopteret.

– Vi hadde forberedt oss på at vi kanskje ikke kom til å finne ham før høsten. Selv om sorgen er ubeskrivelig og tung, er vi utrolig takknemlig for at gutten vår er funnet, sier Óskar Pétur Friðriksson.

For syk til å dra i begravelsen

I Mandal sitter mormoren til Leif Magnús, Jorun Thisland (61). Fordi hun har en aneurisme, en utposning på en blodåre i hjernen, kan hun ikke dra i begravelsen som holdes fredag ettermiddag.

STOR SORG: Jorun Thisland mistet både sin eneste datter og sitt eneste barnebarn. Foto: Krister Sørbø

– Jeg synes det er ufattelig trist at jeg ikke kan være der, men jeg har fått noen venner med datamaskin til å komme slik at jeg får sett seremonien likevel, sier Jorun til VG.

Ifølge Jorun stortrivdes Leif Magnús på Island. Han fikk kjøre snowboard, jobbe på gård, drive med hest og kjøre traktor. Hun forteller at han kom til en ressurssterk familie som tok ham imot med åpne armer.

– Det er godt å vite at han hadde det bra, sier hun.

Begravelsen til Leif Magnús blir streamet slik at Jorun får ta del i den.

Tøffe år

Hun forteller at de siste årene har vært nærmest uutholdelige. Dette var det første året hun hadde gledet seg til jul etter at datteren ble knivdrept på en parkeringsplass i Mandal i 2011.

ENESTE BARNEBARN: Leif Magnús og mormor Jorun har tilbrakt mye tid sammen. Foto: Privat

Det var drapet på Heidi som førte til at Leif Magnús flyttet til sin biologiske far på Island. Han og Heidi var stadig på besøk, men nå skulle han bo der permanent.

– Det var en gledens dag når Leif Magnús flyttet til oss. Vi har utrolig mange fine minner sammen. Han var en så aktiv og fin gutt, sier bestefaren Óskar Pétur Friðriksson til VG.

– Det er helt ubeskrivelig at han er borte.

Heidi Thisland Jensen (23) ble drept av sin eksforlovede. Paret skulle gifte seg, avlyste bryllupet, men gjenopptok kontakten.

To dager før drapet opphevet Heidi besøksforbudet som 25-åringen var ilagt etter vold mot henne.

MOR OG SØNN: Heidi Thisland Jensen og sønnen Leif Magnús Grétarsson. Foto: Privat

Mannen ble i tingretten dømt til 15 års fengsel og til å betale henholdsvis 550.000 og 242.000 kroner i oppreisning og erstatning til Jensens sønn og mor.

– Heldigvis er Leif Magnús og Heidi sammen igjen nå. Jeg er sikker på at hun har tatt ham imot med åpne armer. Det finner jeg trøst i, sier Jorun.

Leif Magnús’ far er kjent med at VG omtaler saken, men ønsker ikke gi noen ytterligere kommentar.

