Al- Ghadir moskeen i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

Høytidsfeiring kan ha ført til over 100 smittetilfeller

Det var trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold som gjennomførte feiring over flere dager da coronasmitten begynte å spre seg.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp, sier Sadiq Baker Alezairjawi, forstander i trossamfunnet i en pressemelding fra kommunen.

Han har nå ønsket å gi en uttalelse for å få frem fakta i saken, skriver kommunen.

I pressemeldingen forteller Sadiq at feiringen Ashura går over 13 dager, og startet 21. august. Den skulle egentlig avsluttet i går, men ble avbrutt på søndag da meldingen om det første smittetilfellet kom på søndag.

Torsdag kveld er det klart at over 100 personer i Fredrikstad og Sarpsborg er bekreftet smittet, og kommunene mistenker at samtlige kan kobles til feiringen.

294 personer i de to kommunene er i karantene.

– Det er påvist syv nye coronasmittede i Sarpsborg. Det er ikke endelig avklart om alle er tilknyttet det store utbruddet, men mye tyder på det. Det innebærer at det i Sarpsborg totalt er rundt 30 smittede fra det samme miljøet. I Fredrikstad er antallet noe over 70, slik at det nå totalt er over 100 personer som sannsynligvis er smittet etter den islamske høytidsfeiringen ved Al-Ghadir, skriver Sarpsborg kommune i en pressemelding.

VGs tall kan være noe annerledes da statistikken er basert på tallene kommunene har rapportert inn, men viser en tydelig økning i smitte:

Forstanderen sier at det vanligvis var mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Søndag var den store høytidsdagen og da deltok det rundt 170 menn, kvinner og barn. Mennene og kvinnene har ulike arrangementer i to separate bygg, med Koran-lesing, bønn og påfølgende matservering.

Lederen understreker overfor kommunen at det har vært utplassert Antibac, at de har vært påpasselige med å holde avstand og at de oppfordret deltagerne til ikke å delta dersom de hadde symptomer på smitte.

– Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier Sadiq Baker Alezairjawi.

Han sier samtidig at han synes samarbeidet med kommunen er godt. Kommunen har selv sagt tidligere at de opplever et godt samarbeidet med arrangøren av høytidsfeiringen.

– Jeg er bekymret for medlemmenes helse og ikke minst for de konsekvensene dette kan ha for samfunnet, sier forstanderen.

Den bekymringen deler flere av naboene til trossamfunnet. En mann som bor i nærheten av lokalet forteller til VG at han reagerte på hvor mange som var til stede i helgen.

– Jeg kjørte forbi der på søndag, og da sto det veldig mange biler utenfor. Jeg så også at de kom ut av lokalet, forteller han.

Det at det også kom en del støy derfra har han ingen innvendinger mot, men han reagerte da han så flere titalls mennesker utenfor.

– Jeg tenkte bare på coronaen. Man får feire som man vil, men det er fortsatt corona, sier mannen til VG.

Andre naboer VG har snakket med har også vært bekymret for antall deltagere.

– Det er et lite lokale, og det har stått mange biler utenfor. Det at man har samlinger har jeg ingen problemer med, men jeg er bekymret for smittespredning, sier en av de.

Naboskapet med trossamfunnet har ellers gått knirkefritt, forteller samtlige av dem.

– Det har vært helt uproblematisk siden de flyttet inn. Ja, det kan være litt støy, men de er veldig hyggelige folk.

Publisert: 03.09.20 kl. 15:20 Oppdatert: 03.09.20 kl. 20:40

