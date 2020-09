Al- Ghadir moskeen i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

Her startet utbruddet: Høytidsfeiring skulle pågått i 13 dager

Det var trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter i Østfold som gjennomførte feiring over flere dager da coronasmitten begynte å spre seg.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp, sier Sadiq Baker Alezairjawi, forstander i trossamfunnet i en pressemelding fra kommunen.

Han har nå ønsket å gi en uttalelse for å få frem fakta i saken, skriver kommunen.

I pressemeldingen forteller Sadiq at feiringen Ashura går over 13 dager, og startet 21. august. Den skulle egentlig avsluttet i går, men ble avbrutt på søndag da meldingen om det første smittetilfellet kom

Forstanderen sier at det vanligvis var mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Søndag var den store høytidsdagen og da deltok det rundt 170 menn, kvinner og barn. Mennene og kvinnene har ulike arrangementer i to separate bygg, med Koran-lesing, bønn og påfølgende matservering.

– Jeg har vært tydelig på å fortelle medlemmene at de alle skal bidra til å forhindre ytterligere spredning ved å ta tester og forholde seg til karantenereglene, sier Sadiq Baker Alezairjawi.

Han sier samtidig at han synes samarbeidet med kommunen er godt. Kommunen har selv sagt tidligere at de opplever et godt samarbeidet med arrangøren av høytidsfeiringen.

– Jeg er bekymret for medlemmenes helse og ikke minst for de konsekvensene dette kan ha for samfunnet, sier forstanderen.

Publisert: 03.09.20 kl. 15:20

