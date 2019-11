«Slender Man»-offer: – Jeg sover med saks under puten

De tre 12 år gamle venninnene feiret bursdag, lekte med dukker og overnattet sammen. Dagen etter holdt den ene på å dø etter 19 knivstikk og de to andre ble pågrepet for drapsforsøk. Nå snakker offeret for første gang.

Nå nettopp

– Jeg sov i mammas seng en stund, for å ikke være alene. Fortsatt sover jeg med en ødelagt saks under hodeputen, sånn i tilfelle.

