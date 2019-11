Støttegruppen om Bergs hjemkomst: – Glade for at dette er avsluttet

KIRKENES (VG) I Kirkenes forbereder lokalbefolkningen seg på hjemkomsten til Frode Berg. Samtidig forventer støttegruppen en oppklaring fra etterretningstjenesten.

Nå nettopp







I sentrum av Kirkenes har banneret med bildet av Frode Berg blitt tatt ned, etter å ha hengt langs veggen av samfunnshuset i snart to år.

For lokalbefolkningen representerer fraværet av banneret et avsluttende kapittel på historien som startet den dagen Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva, desember 2017.

Fredag ble Berg utlevert fra Russland til norske myndigheter i Vilnius i Latvia. Dermed er returen til hjembyen Kirkenes rett rundt hjørnet.

Fikk du med deg? Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft

– Jeg tror de aller fleste er veldig glade for at dette er avsluttet. Livet her i Kirkenes går jo sin gang, det er ikke slik at det snakkes høystemt om geopolitikk døgnet rundt. Men det er klart at dette er en sak som har opptatt veldig mange og som har vært en del av den offentlige samtalen i nesten to år, sier talsmann Torbjørn Brox Webber for støttegruppen til Frode Berg.

– For meg var det først og fremst viktig at han kommer ut av det fengselssystemet han har vært en del av i Moskva, og hjem til familien som har hatt et stort savn etter ham.

les også Støttegruppen: – Vi er alvorlig bekymret for helsen til Frode Berg

STØTTEGRUPPEN: Torbjørn Brox Webber er talsmann for støttegruppen til Frode Berg, og prest i Sør-Varanger menighet. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Viktig å få vite hva som har skjedd

Brox Webber roser arbeidet som har blitt lagt ned av Utenriksdepartementet og ansatte ved ambassaden i Moskva, for å rydde opp i saken og få Berg hjem.

Samtidig legger han ikke skjul på at han har forventninger til norske myndigheter i tiden fremover.

– Det er viktig for lokalsamfunnet å få vite hva som har skjedd i denne konkrete saken, og hvordan etterretningstjenesten jobber i lokalsamfunnet. Er det sånn som mange sier, at de bruker informanter og er en aktiv del av samfunnet for å skaffe informasjon og komme i kontakt med Russland? Eller var dette et enkeltstående tilfelle?

les også Familien til Frode Berg: – Vi er veldig lettet

I Kirkenes er Berg kjent for å være engasjert i lokalsamfunnet.

Han har alltid stilt opp på dugnadsarbeid og vært aktiv i frivillige organisasjoner, forteller Webber.

– Hvis Frode har lyst til å være aktiv på den måten, så tror jeg folk vil ta imot ham på en god måte, sier han og legger til:

– Men det er jo historier her, som må håndteres av ham og alle oss andre. Det som er viktig å huske på, er at det er mulig å støtte Frode som person og ønske at han skal kunne trives og lykkes i lokalsamfunnet, samtidig som man ikke støtter det at han har vært på oppdrag for E-tjenesten.

les også Utenrikskomiteen vil orienteres om Frode Berg-saken

les også Russisk aktor: Frode Berg i søkelyset siden 1992

– Kan ikke ha flere sånne saker

Webber håper befolkningen i Kirkenes kan dra kollektiv lærdom av denne saken: At man må holde seg langt unna oppdrag for både den norske og den russiske etterretningstjenesten.

– Man har ikke noe annet valg, hvis man skal bo i dette grenseområdet. For konsekvensene av å bli tatt er så enorme. Ikke bare for deg selv, men for familie, venner, foreninger og nabolag. Vi kan ikke ha flere sånne saker i Kirkenes, sier Webber.

Det er fortsatt ikke kjent når Berg vil komme tilbake til hjembyen.

Statsminister Erna Solberg sa fredag kveld at representanter for norske myndigheter vil følge ham hjem til Norge så snart det er praktisk mulig.

I en Facebook-video publisert fredag, sier Berg selv at han befinner seg et trygt sted i Litauen, der han skal roe ned og komme til hektene.

– Jeg ser frem til å møte familien i løpet av de nærmeste dagene, sier han i videoen.

Publisert: 16.11.19 kl. 06:54







Mer om