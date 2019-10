DISKUTERTE UNGDOMSVOLD: Mandag ettermiddag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å diskutere ungdomsvold i Oslo. Til høyre politimester i Oslo, Beate Gangås Foto: Helge Mikalsen

Tenåring slått og ranet i Oslo – tre 17-åringer pågrepet

En 17 år gammel gutt ble slått og ranet på Bøler i Oslo mandag formiddag. Politiet har pågrepet tre personer i forbindelse med ranet.

NTB

Politiet fikk melding om ranet klokken 11.48. Ranet fant ifølge politiet sted i nærheten av perrongen på T-banestasjonen på Bøler.

Kort tid senere ble en annen 17-åring pågrepet, og like før klokka 17 opplyser politiet at ytterligere to personer er pågrepet i saken.

– Det er to gutter på 17 år. Den ene er veldig godt kjent av politiet, den andre er ikke like godt kjent, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

De pågrepne 17-åringene er kjørt til arresten hvor de vil bli avhørt. Operasjonsleder sier at politiet kan utelukke flere pågripelser i saken.

Mandag formiddag opplyste politiet at den fornærmede gutten som ble fraranet en mobiltelefon, ble litt forslått i ansiktet i forbindelse med hendelsen, men at han ikke ble ansett å være alvorlig skadd.

Den fornærmede ga ifølge politiet en veldig vag beskrivelse av gjerningsmennene, men omtalte dem som mørkkledde med mulig maske eller skjerf som dekket ansiktene.

Operasjonsleder Hekkelstrand sier at politiet har jobbet aktivt med saken i løpet av dagen, at fornærmede innledningsvis har blitt avhørt, og at de har snakket med flere vitner i saken.

Ranet på Bøler skjer etter en helg i hovedstaden med et tosifret antall tilfeller av blind vold. Mandag ettermiddag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å diskutere ungdomsvold i Oslo.

