WHO: Ikke riktig at coronavirus-smitten er luftbåren

Lørdag la WHO ut en melding på Twitter hvor de tilbakeviser at coronavirus-smitten er luftbåren.

Verdens helseorganisasjon skriver i en melding på Twitter at covid-19 ikke er en luftbåren sykdom, men at den spres via dråper som dannes når en smittet person hoster, nyser eller snakker.

De skriver videre at dråpene er for tunge til å henge i luften, og at de fort faller på gulv eller andre overflater. De anbefaler å vaske hendene ofte og nøye, samt å unngå å ta på overflater som tas på ofte. De ber også om at man unngår å ta seg på øyne, nese eller munn, da det er her smitten finner veien til kroppen.

Tidligere har også FHI presisert at det ikke finnes noen dokumentasjon på luftbåren smitte av coronaviruset.

Samtidig har en amerikansk studie kommet fremt til at viruset kan overleve i dråper i luften i opptil tre timer.

Forskerne bak studien konkluderer på tross av hva WHO sier, med at det er sannsynlig at viruset kan overføres gjennom luften.

Smittefaren anses likevel som liten for folk som ikke er fysisk nær en smittet person, sier lederen av studien, Vincent Munster til New York Times. Han er virolog ved USAs nasjonale institutt for allergier og smittsomme sykdommer.

Ifølge studien overlevde viruset lenger på plast og rustfritt stål, enn det gjorde på papp og kobber.

