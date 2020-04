Kiwi kutter prisen på en rekke varer. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Kiwi inviterer til priskrig - Coop følger på

Dagligvarekjedene Kiwi og Coop offentliggjør at de kutter prisene på en rekke varer.

Det ble ikke noe av påskepriskrig i år. På grunn av smittevernhensyn og fare for lite varer ville blant andre ikke Coop ha priskrig i påsken.

– Det ville vært umoralsk, mener kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Friis forklarer at helsemyndighetene var redde for kaos i butikkene og for lite varer. Nå mener han imidlertid at situasjonen er en helt annen.

– Nå klinker vi til, sier han.

Mener flere bør bidra

– Vi mener at det er umoralsk ikke å bidra til lavere priser når det er så mange permitterte og folk uten jobb. Vår oppgave er å skaffe billigere varer, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i et intervju med Dagens Næringsliv.

Ifølge ham kutter Kiwi nå prisene på 200 varer med 20 prosent de neste åtte ukene. Kuttet er beregnet til å koste 200 millioner kroner og kommer etter at Kiwi de siste ukene har hatt en vekst på 15 prosent.

Dagligvarekjedene overvåker hverandres priser kontinuerlig.

Rema-sjef Trond Bentestuen sier til Dagens Næringsliv at man vil finne de samme prisene i deres butikker som det er reklamert for hos konkurrentene.

Vekst for dagligvarekjedene

Dagligvarebransjen som helhet opplevde en verdivekst på 7,2 prosent i første kvartal i år, ifølge tall analysebyrået Nielsen presenterte tidligere denne uken.

Det kommer hovedsakelig av at nordmenn er mer hjemme under coronautbruddet.

Kiwi er eid av Norgesgruppen, som er landets største dagligvareaktør. I fjor viste Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpsbetingelsene til dagligvarekjedene at Norgesgruppen alltid får bedre betingelser enn konkurrentene Coop og Rema.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken kunne det se ut som at Coop reagerte mot Kiwi på å ha priskrig, men det stemmer ikke. Feilen ble rettet 16.00.

