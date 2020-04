Wenche Fredriksen, seksjonssjef ved Svinesund tollstasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Harryhandlere anmeldes for brudd på karanteneplikt

Tollvesenet har delt ut karanteneregler til minst 130 bilister som trosser de norske reiserådene for å harryhandle. Enkelte har også blitt anmeldt for brudd på karanteneplikten.

Det opplyser tollsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen, til VG.

I utgangspunktet får harryhandlerne to uker karantene når de kommer tilbake fra nabolandet. Men tollvesenet kan slå fast at enkelte ikke overholdet reglene.

– Det er så lite folk om dagen at vi noen ganger kan kjenne igjen de som reiser over for andre gang, og dermed bryter karantenereglene de har fått, sier Fredriksen.

Disse personene anmeldes.

Tidligere har utenriksminister Ine Eriksen Søreide vært klar på at harry-handel omfattes av reiserådene til regjeringen:

De andre harryhandlerne som reiser over i påsken får informasjon om karantenereglene.

– Noen sier at de tar sjansen, reiser over og går i karantene. Mens andre sier at de ikke respekterer regelverket. Det er tydeligvis veldig viktig å handle. Noen får forelegg, og så får de et ark med karantenereglene, sier Fredriksen.

Hun har en klar oppfordring til dem som vurderer dette:

– Det er ikke oppfordret! Det er jo ikke lov. For å bidra i den felles dugnaden vi gjør nå, bør ikke folk reise over grensen nå, sier hun.

I Sverige gjelder helt andre coronaregler enn i Norge. Det diskuteres hyppig hvem av landene som har valgt rett strategi:

I over ti år på rad har flere hundre rånere dratt over grensen til Strømstad på rånetreff skjærtorsdag - men dette er i år flyttet til Lillestrøm.

– Vi har merket lite til rånerne og hørt at de har reist til Lillestrøm.

Tollvesenet kontrollerer grensen sammen med både politi og Heimevernet.

