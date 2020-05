1. PLASS: Uten Merete Rinsvoll og Jolie Muziranenge i hjemmetjenesten ville mennesker som Knut Viken (57) blitt liggende i sengen hele dagen. Foto: Terje Bringedal

VG-fotografenes beste bilder i april

VGs fotograf ble med hjemmetjenesten i bydel Østensjø i Oslo på jobb. Dette bildet ble kåret det beste VG-bildet i april.

På jobb i nøden

Ambulansene kjører i skytteltrafikk mellom hus og hjem i den italienske byen Cremona. VG ble med dem på jobb.

Foto: André Liohn













2. PLASS: En kvinne på 95 år får hjelp av ambulansearbeidere og Røde Kors. Hun bor alene, og har den siste tiden hatt symptomer på coronaviruset.

En fly plass nesten uten passasjerer

Knapt 5500 passasjerer hastet gjennom de tomme terminalene på Gardermoen onsdag. Samme dag for ett år siden myldret 72.000 mennesker gjennom Norges hovedflyplass.

Foto: Gøran Bohlin

















3. PLASS: Coronaviruset tømmer terminalen. 126 fly skulle lettet fra Oslo lufthavn Gardermoen onsdag. 80 av avgangene var innstilt. Ni av ti passasjerer er borte.

Coronatrening

– Da coronaen kom, satt jeg og fatter'n oss ned og diskuterte og idémyldret sammen. Som håndballspiller må jeg trene veldig allsidig. Musklene er jo ferskvare, sier Rosanna Landheim (18). Bildene under tildeles diplomer:

Foto: Line Møller

Hemmelig etterforsket

Tirsdag 25. juni i fjor, kl. 13.30, går Tom Hagen ut døra til Lørenskog lensmannskontor, iført blå dressjakke i ull, brune bukser og en lys lilla skjorte. Hånden med gifteringen hviler på den sorte skulderveska av skinn. I over 49 år har han vært gift med Anne-Elisabeth Hagen. Nå har hun vært savnet i snart åtte måneder, angivelig kidnappet. Det han ikke fikk vite av politiet: De mistenker han for å stå bak drapet, enten alene eller sammen med andre.

Foto: Helge Mikalsen

Gleder seg til skolestart

Etter en måned kan elevene snart vende tilbake til Alnes Skule, som ikke ligger mer enn et steinkast unna ytterst i havgapet på Godøya i Giske kommune.

Foto: Gisle Oddstad









Ylva (6) på barneskolen på Alnes.

Helleneset onsdag kl 11:00

På Helleneset friluftsområde i Ytre Sandviken ligger Adriana Døsvik helt alene og jobber med skolearbeid.

Foto: Hallgeir Vågenes

Skoleåpning

Første skoledag for Safa Bibi (7) på Rommen skole etter coronastengningen.

Foto: Janne Møller-Hansen

En helt ny situasjon

Utenfor en kro langs E6 har helsepersonell kledd seg opp i fullt smittevernutstyr mens en pasient evakueres til sykehus. For selv om et oppdrag, som dette, ikke i utgangspunktet er direkte corona-relatert, preger smittesituasjonen alt helsetjenesten gjør. Alle utrykninger må håndteres med den ytterste forsiktighet.

Foto: Gisle Oddstad











Lege, AMK, Politi og luftambulansen evakuerer skadet person fra parkeringsplassen foran Rudshøgda Kro i Innlandet fylke.

Libanesere tar til gatene i sult og sinne

Midt i corona-krisen faller Libanons økonomi utenfor stupet. 75 prosent av landets befolkning trenger økonomisk hjelp, fattigdomraten skyter i været og landets valuta er inne i en hyperinflasjon. Mandag ble en ung demonstrant skutt og drept av politiet. Tirsdag fulgte VG demonstranter i hovedstaden Beirut.

Foto: Amund Bakke Foss









22-åringen Jenna Masoud kaster et blikk på opprørspolitiet i Beirut sentrum tirsdag ettermiddag.

Tomheten

Det er et stille Oslo, med stille gater, byens spor er ikke de samme. Corona setter nye spor. «Snart kjenner jeg ikke byen min igjen. Så forlatt, så øde, at det er like før den letter». Slik starter diktet «Liten trøst» som forfatter Lars Saabye Christensen skrev etter å ha sett VGTV-bilder av byen sin under coronautbruddet. Fotograf Terje Bringedal fikk tillatelse til å bruke diktet til sine Coronabilder fra samme by.

Foto: Terje Bringedal

200 forestillinger avlyst – sirkusartister har fått livet snudd på hodet

De norditalienske akrobatene og slangemennesket i Cirkus Arnardo var klare for norgesturné da krisen inntraff. Nå står de helt uten inntekt.

Foto: Gøran Bohlin













Sirkusfamilien fra Verona skulle ha reist landet rundt og underholdt folk. Nå bor de i denne campingvognen i Lillesand.

Publisert: 11.05.20 kl. 17:18

