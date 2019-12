MØRKT OG KALDT: Bengt Rotmo og Aleksander Gamme skal gå rundt 40 kilometer før de etter planen skal møte Ousland og Horn onsdag ettermiddag. Foto: Jørgen Braastad

Har gått 11 kilometer innover isen for å møte polfarerne

NORDISHAVET (VG): Med stødige tak går Bengt Rotmo og Aleksander Gamme nå innover isen på ski, for å møte polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

Oppdatert nå nettopp

Ved 22.45-tiden tirsdag kveld har bakkemannskapet fra skipet «Lance» gått 11 kilometer og nådd 82 grader og 20 minutter nord.

Det er det punktet som skipet opprinnelig hadde mål om å komme seg til.

– De har en kaffepause, så skal de fortsette, sier kaptein Stig Roaldsand til VG.

Gamme og Rotmo forlot «Lance» ved 18-tiden tirsdag. Det tok ikke lang tid før lyset fra skipet måtte gi slipp på dem, og alt som vistes av de to var lyset fra lommelyktene.

Bak dem, festet med seler, henger to pulker.

I dem har de mat og brensel til Ousland og Horn, som bare har rasjoner frem til torsdag.

KLARE: Knut Espen Solberg (t.v.), Bengt Rotmo og Aleksander Gamme på polisen klare for tur. Foto: Jørgen Braastad

De to polfarerne har vært utendørs under ekstreme værforhold i 85 dager, som en del av ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard.

En lignende ekspedisjon har aldri før blitt gjennomført.

Lørdag la skipet «Lance» fra kai i Longyearbyen og satte kursen mot isen. Målet har vært å plukke opp Ousland og Horn på et møtepunkt rundt 82 grader nord.

Men natt til tirsdag satte skipet seg bom fast i isen på 82 grader 11 minutter nord.

Dette, i kombinasjon med et varslet uvær, fremskyndet beslutningen om å sende av gårde bakkemannskapet på skipet «Lance».

Gamme og Rotmo må gå rundt 40 kilometer. Det samme må Ousland og Horn. Håpet er at de skal møtes onsdag kveld, men talsmann Lars Ebbesen for polfarerne understreker at estimatet fortsatt er usikkert.

Bengt og Aleks trenger tid på å justere seg inn

Følg aksjonen i VGs direktestudio her.

les også 80 dager på polarisen: – Sjangler rundt som to fulle menn

Har med rifler og signalpistol

Oppe på pulkene er det festet to gummibåter, i tilfelle de må padle over åpne råker (sprekker i isen, journ.anm.) fullt av iskaldt vann.

De har også med seg rifler og signalpistol. Riflen er isbjørnbeskyttelse, mens signalpistolen også kan brukes til å vise Ousland og Horn hvor de er.











Kommandosentralen er fortsatt om bord på «Lance», selv om leder av operasjonen Bengt Rotmo nå er ute på isen.

Lege Martin Skrove og sivilingeniør Knut Espen Solberg følger nå operasjonen herfra, med hjelp fra Lars Ebbesen i Norge.

AVREISE: Bengt Rotmo og Aleksander Gamme har spent på seg skiene og er nå på vei for å møte polfarerne. Foto: Jørgen Braastad

Kan ta fire døgn

Rotmo og Gamme skal rapportere inn to ganger i døgnet. Målet er å bruke rundt ett døgn på å komme seg de 40 kilometerne frem til det avtalte møtepunktet.

Og deretter to døgn på at alle fire skal komme seg ned til «Lance» igjen.

– Nå er det dobbelt så mange på isen og vi må sørge for at vi møter hverandre, og ikke går forbi hverandre, sier Solberg til VG.

Publisert: 03.12.19 kl. 18:11 Oppdatert: 03.12.19 kl. 23:01

Mer om