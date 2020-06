AVTALE PÅ PLASS: En midlertidig avtale er på plass, mens forhandlingene fortsetter. Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand sier det er liten vits for seerne å sitte med svarte skjermer, så lenge konflikten løses innen seks måneder. Foto: Breistein, Emil Weatherhead / NTB scanpix

Full forvirring om TV-avtale mellom Telias Get og TV 2

Få timer etter at TV 2 meldte om enighet i forhandlingene med Telias Get, opplyser teleselskapet at de kun fikk beskjeden gjennom pressen.

Den betente konflikten mellom TV 2 og Telias Get er inne i sin siste akt. Partene er enige om en forlengelse av avtalen på samme vilkår, mens forhandlingene ruller videre.

Men heller ikke dette skjer uten kontroverser. For få timer etter at TV 2 hadde annonsert den midlertidige løsningen for allmennheten, kom Telia Norge med en egen pressemelding:

«I en pressemelding fra TV 2 torsdag kveld ble det opplyst at det nå var oppnådd enighet mellom Telia og TV 2. Foreløpig har vi i Telia bare fått dette via pressen. Derfor hadde det vært fint om TV 2 også bekreftet overfor oss i Telia at de nå har akseptert vårt tilbud», skriver selskapet i en pressemelding.

Dette skjønner TV 2 lite av:

– Vi har bekreftet via mail og SMS tidligere i dag at vi er villige til å forlenge den midlertidige avtalen, og at det ikke er noen frist satt på denne, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand til VG.

– Bør bruke mindre en seks måneder

Ved 20-tiden offentliggjorde TV 2 at de hadde kommet til enighet med teleselskapet om en forlengelse av avtalen på samme vilkår:

– Vårt hovedfokus har vært at seerne skal få tilbake kanalene sine så fort som overhodet mulig. Nå i ettermiddag bekreftet Get på e-post at vi bør bruke mindre enn seks måneder på forhandlingene. Da er det ingen grunn til å la TV-seerne sitte med svarte skjermer, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand i en pressemelding.

SVARTE SKJERMER: Slik ser TV 2s skjer ut for TV-seere med Get-abonnement klokken 22.24.

les også To uker med konflikt: TV 2 mister seere

I over to uker har én million norske seere møtt svarte TV 2-skjermer, etter at den gamle avtalen med Telias Get utløp 31. mai, skriver TV 2 i en pressemelding.

Det har tidvis både vært høylytt og stygt i forhandlingene, som enkelte har beskrevet som «uverdige».

Les også: TV 2-direktør bryter avtale om hemmelighold

Det har pågått forhandlinger gjennom dagen.

– Både vi og Get har ambisjoner om å finne en løsning så raskt som mulig. Nå er altså partene enige om at en midlertidig forlengelse er ønskelig, mens vi forhandler videre. Det burde allerede i kveld være mulig for Get å skru på kanalene igjen. Hverken vi eller Get ønsker å holde kundene som gissel, sier Willand.

Det er ennå ikke bekreftet når TV-seerne får tilbake sine kanaler igjen.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:26 Oppdatert: 18.06.20 kl. 22:55

