KAMPKLARE: Eirik Lae Solberg (H) og Mathilde Tybring-Gjedde mener byrådet i Oslo har mistet grep på barna med størst behov for oppfølging.

Mener Oslo-byrådet lar elever bli dårligere i lesing og regning

Matte- og norskresultatene til elever med lavutdannede foreldre i Osloskolen har blitt verre de siste årene.

Mathilde Tybring-Gjedde og Eirik Lae Solberg i Høyre hevder at tidlige kunnskapshull øker sosiale forskjeller og at forståelsen for norsk og matte er viktig for å fullføre videregående skole.

Solberg og Tybring-Gjedde ønsker å flytte ressurser fra administrasjon til skoler med større utfordringer og gi høyere lønn til lærere på disse skolene.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), avviser kritikken og hevder at Oslo har landets beste skoleresultater. Hun peker på at flere elever fullfører videregående skole i Oslo enn før. Vis mer

Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Eirik Lae Solberg (H) kaller utviklingen i lese- og regningsforståelse blant elever i Osloskolen dramatisk. Det er særlig hos elever som svarer til det laveste mestringsnivået på nasjonale prøver de to er bekymret for.

Tidlige kunnskapshull forplanter seg gjennom hele skoleløpet, og bidrar ifølge Tybring-Gjedde, til å øke sosiale forskjeller.

At det er forståelsen for norsk og matte som går ned, syns hun og makkeren er ekstra alvorlig.

– Lesing, skriving og regning gjennomsyrer absolutt alle andre deler av grunnskolen, og er derfor ekstremt viktige for å fullføre videregående, sier Lae Solberg.

Han er byrådslederkandidat for Høyre under årets kommunevalg.

– Vi ser at de elevene som sliter med lese- og regningsforståelse tidlig i skoleløpet har en mye større sannsynlighet for å ikke fullføre videregående, sier Tybring-Gjedde.

BRENNER FOR SKOLEN: Mathilde Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant fra Oslo.

Tybring-Gjedde mener at sittende byråd, ledet av Raymond Johansen (Ap), har gått tom for det hun betegner som dårlige unnskyldninger.

– Det er på skoler med en høy andel lavutdannede foreldre at utviklingen er verst, sier Tybring-Gjedde.

Eirik Lae Solberg (H) nikker og følger opp med at det er avgjørende for elevene å fullføre videregående.

– Det å stå med et fagbrev i hånden er viktig for at elevene skal få livet de ønsker seg, mener han.

De to møter VG på Bekkelaget skole. Det er en av Osloskolene som scorer best på nasjonale prøver i lesing og matte. Tybring-Gjedde var nøye på at hun ikke ville møtes på en skole med dårlige resultater:

– Jeg vil ikke at elever som allerede sliter skal føle seg uthengt, sier Tybring-Gjedde.

SKYLDER PÅ BYRÅDET: De to Høyre-profilene mener at den negative utviklingen kan spores tilbake til byrådsskiftet.

Avskaffet obligatoriske prøver

Tidligere var de såkalte osloprøvene obligatoriske i Oslo-skolen.

Men Ap-byrådet har latt det være opp til hver enkelt skole å bestemme om testene skal gjennomføres.

Det har ifølge Tybring-Gjedde og Lae Solberg gjort det vanskeligere å følge opp de som trenger det mest. Prøvene, mener de, ga byrådet en pekepinn på hvordan det sto til på de ulike skolene.

– Sittende byråd har snudd opp ned på Utdanningsetaten og støttesystemet i Osloskolen. Tidligere var man tett på skolene, nå står de helt alene, sier Tybring-Gjedde.

De to vil flytte ressursene fra administrasjon til skolene. Blant annet vil de gi høyere lønn til lærere på skoler med større utfordringer. Det i tillegg til å få flere ressurser og økt kompetanse inn i klasserommene.

– Hvor skal man ta de pengene fra da?

– For å utjevne sosiale forskjeller i en så krevende, mangfoldig skole, så må man tørre å si at noe er viktigere enn noe annet.

– Lese- og regningsferdigheter er viktigere enn for eksempel gratis skolemat, sier Lae Solberg.

TRER TILBAKE I POLITIKKEN: Eirik Lae Solberg har hatt en treårs pause fra oslopolitikken. Nå gjør han comeback som byrådslederkandidat i Oslo for Høyre.

Info Dette er Høyres forslag Styrke oppfølgingen av elever, tidlig i utdanningsløpet.

Styrke spesialundervisningen.

Gjeninnføre prioriteringen av norsk og matte, og tildele en ekstra time i uken til norsk og matte fra 1. til 10. trinn.

Høyere lønn til lærere som jobber på skoler med ekstra utfordringer.

Plikt for skolen til å gi intensiv opplæring til elever som henger etter i lesing og regning i barneskolen.

Tilby sommerskole til elever som trenger det. Vis mer

Landets beste skoleresultater

At elevene i Osloskolen gjør det dårligere under sittende byråd, avviser Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) blankt. Hun er byråd for oppvekst og kunnskap.

– Høyre leter desperat etter tall som kan understøtte at Osloskolen gikk bedre da de styrte, men sannheten er at Oslo har landets beste skoleresultater etter åtte år med rødgrønt byråd, sier hun.

Eidsvoll trekker frem at Oslo har flest elever på de høyeste mestringsnivåene, og færrest på de laveste, på alle trinn. Selv om utviklingen i lese- og regningsforståelse blant elevene på de laveste mestringsnivåene har vært negativ de siste årene, fullfører stadig flere videregående i hovedstaden.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) avviser kritikken fra Høyre, og mener utfordrerne ikke vektlegger skoleforskning.

– Vi har blant annet ansatt over 1000 nye lærere og styrket økonomien på alle skolene i Oslo. Særlig på skolene med størst utfordringer.

Hun kaller Høyre manisk opptatt av obligatoriske tester i skolen, og mener at deres fokus på osloprøver avslører at de fører gammeldags skolepolitikk – uten støtte i skoleforskning.

– Utdanningsadministrasjonen i Oslo på omorganisert fordi flere undersøkelser viste at det var behov for det. Samtidig har vi styrket skolebudsjettene betydelig mens vi har styrt, sier hun.

Til det svarer Lae Solberg at Høyre er opptatt av at alle elever skal lykkes på skolen. Han mener Oslo-prøvene gir kunnskap om hva elevene har lært, og hvilke skoler som trenger ekstra støtte.

– Det sikrer god læring. Det er trist at skolebyråden lukker øynene for at forskjellene i Osloskolen øker. Det viser at hun bør byttes ut, sier han.