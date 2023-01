VENTER I SPENNING: Vidar Skarås, sønnen Fredric og resten av familien, kommer seg ikke hjem før tidligst lørdag.

Kommer seg ikke hjem: − Venter og venter

Flere hundre nordmenn kommer seg ikke til og fra Thailand etter at et Ving-fly ble påkjørt av en truck – i København.

Flyet skulle etter planen til Thailand, før det så skulle til Oslo og tilbake til Thailand da en truck forårsaket en skade på en av flyets dører 1. januar.

Det gjør at alle som skulle til og fra Thailand har måtte utsette reisen sin.

Deriblant Vidar Skarås og familien.

Skåras og familien skulle hjem tirsdag kveld. Hjemreise er per nå utsatt til lørdag kveld, men Skarås frykter at det kan bli lengre.

– Det er flere hundre mennesker som skal hjem. Vi har fått beskjeder om at vi skal få beskjeder. I tillegg må vi sitte i nærheten av hotellet i tilfelle planene endres, sier Skarås til VG.

Han klager ikke på et ekstra par dager med varme. Samtidig skulle han helst ha kommet seg på jobb.

– Jeg har måttet gi beskjed to ganger om at jeg ikke kommer hjem som planlagt. Det er selvfølgelig litt dumt. Også hadde det vært greit å vite hva vi skal gjøre. Man blir frustrert av slikt.

Per nå er siste beskjed om at det skal komme et fly fra Spania til Oslo, som så skal frakte passasjerene i Oslo til Thailand. Dette flyet skal forhåpentligvis Skarås på.

– Vi går bare og venter og venter. Siden vi ikke kan dra langt fra hotellet brukes dagene ved bassenget og stranden.

Skal i bryllup

Det er også passasjerer i Oslo som venter på å komme seg til varmere strøk.

Joakim Gustad og en gjeng på fem andre skal til Thailand i et bryllup. Bryllupet er ikke før lørdag, men det er planlagt aktiviteter i dagene i forkant. Det går nå gjengen glipp av.

– Vi får motsigende beskjeder hele tiden. Det er beskjeder om at vi skal få beskjed, så nevnes det to fly som er forsinket, så mannskapsproblemer. Ingen av oss forstår helt hva som skjer, sier Gustad til VG.

Gustad og co. kommer seg tidligst til Thailand på ettermiddagen torsdag. Og det er bare om alt går etter planen.

– Og det er litt krise for oss. Det er masse som er planlagt i Thailand med brudeparet, vi skulle for eksempel vært på båttur i dag. Toastmasteren sa at Ving er litt som Yatzy, du vet aldri hva du får, sier Gustad.

FAST PÅ HOTELLROMMET: Joakim Gustad og toastmaster Martin Gaarder må vente på hotellet inntil videre.

Funnet en løsning

Daglig leder i Ving, Marie-Anne Zachrisson, forteller til VG at de nå har funnet en løsning på flyproblematikken. Hva og hvordan løsningen blir får kundene vite straks alt er på plass.

– Våre kolleger i Sunclass har jobbet på spreng i et par døgn for å få løsningen på plass. Det har vi heldigvis på plass nå.

Hun fortsetter:

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen til kundene. De må vite at vi har gjort alt vi kan for å løse situasjonen.

