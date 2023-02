DROP-IN: Over ti menigheter i Den norske kirke inviterer til drop-in-bryllup på valentinsdagen i år.

Kirken inviterer til drop-in-bryllup på valentinsdagen

På valentinsdagen kan alle par som har tenkt på å gifte seg, omsider få ring på fingeren. Over ti menigheter i Den norske kirke inviterer til drop-in-bryllup.

NTB

– Det høres kanskje litt Las Vegas-aktig ut, og ikke alle liker drop-in-begrepet, men erfaringene er at folk tar bryllupet sitt på alvor og har tenkt på det lenge, sier prost i Ås kirkelige fellesråd Kjerstin Jensen til NRK.

Ås kirke er en av kirkene som åpner dørene for seremoni på kjærlighetsdagen.

– Med drop-in-bryllup valentinsdagen ønsker vi å vise at vielsen kan gjennomføres helt enkelt, men like stort, sier Jensen.

Det er gratis å gifte seg i kirken der man bor dersom minst én i paret er medlem i Den norske kirke.

– Alle par som gifter seg i kirken, om det er drop-in-bryllup eller det er lenge planlagt, får en stemningsfull ramme for dagen, i et kirkerom der menneskers sorg og glede har satt seg i veggene. De får også prest og kirkemusiker som har med seg et rikt utvalg av musikk og tekster, sier Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Det eneste formelle paret må ordne selv, er prøvingsattest og forlovererklæring på Skatteetatens nettsider.

– Ryktene sier at Skatteetaten er skikkelig raske! Ringer du i dag, kan du nok rekke det til i morgen, ifølge Jensen.

I tillegg til Ås kirke har også Greverud, Grong, Vågå, Ulstein, Moland, Mandal, Nes, Nedstryn, Ås, Jevnaker, Ringerike og Flosta blant kirkene som har promotert drop-in-bryllup i 2023.