Nytt jordskjelv i Tyrkia

Tyrkia rammes ofte av jordskjelv, flere av dem med alvorlige følger. Landet utgjør i prinsipp en egen liten tektonisk plate, den såkalte anatoliske platen.

Mandagens skjelv skyldes at den arabiske tektoniske platen dyttet på den anatoliske platen. Ifølge den italienske jordskjelveksperten Carlo Doglioni flyttet hele Tyrkia seg tre til fem meter i sammenstøtet.

I 1999 mistet 17.000 mennesker livet i et jordskjelv i Izmit vest i Tyrkia.

I 2011 ble byene Van og Ercis øst i landet rammet av et skjelv som krevde minst 523 dødsofre.

I september 2019 ble Istanbul rammet av et skjelv med en styrke på 5,7 og som fikk titusenvis av mennesker til å flykte ut i gatene i frykt for at bygninger skulle rase sammen.

(Kilde: TT; Reuters, AFP, La Repubblica)