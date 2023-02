GAMMEL I RUSSLAND: Biologi og statistikk fører til politikk: Vladimir Putin (70) er allerede ti år eldre enn snittalderen for russiske menn.

E-tjenesten om Russland: − Kan bli sosial uro og maktkamp

Etterretningstjenesten spår en maktkamp i nabolandet i øst om få år. Hvilke følger det vil få for Norge, avhenger av hvem som da kommer til makten, sier NUPI-forsker.

– Russlands maktapparat vil gjennomgå et generasjonsskifte de nærmeste årene. Samtidig vil russere flest få enda dårligere kår, og tilliten til myndighetene vil fortsette å forvitre. Resultatet kan bli sosial uro og maktkamp.

Det sa Lars Nordrum, assisterende sjef for Etterretningstjenesten, da de tre sikkerhetstjenestene de tre sikkerhetstjenestene Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)mandag presenterte sine vurderinger av trusselbildet mot Norge.

Ikke uventet handlet mye om Russland og følgene av krigen som Norges naboland fører i Ukraina.

– Putins vilje til å stå i dette, når det går så dårlig, er bemerkelsesverdig. De har tapt 100.000 sårede og drepte. Det er tall fra slagmarken vi ikke har sett siden andre verdenskrig, sier Nordrum til VG.

Han tegnet et dystert bilde av Russlands framtid under mandagens sikkerhetspresentasjon.

– Den russiske staten vil bli mer autoritær og militarisert. Propagandaapparatet vil fortsette å tegne et forvrengt bilde av virkeligheten for Russlands befolkning.

DENGANG DA: En plakat i Russland viser i 2017 Vladimir Putin som holder baby med ansiktet til daværende USA-president Donald Trump. I dag er forholdet mellom stormaktene kjøligere.

Viker for Kina

Likevel mener han at Vestens sanksjoner, kombinert med de store dødstallene Russland lider under i Ukraina, kan føre til mye sosial uro og dermed en maktkamp.

Dette kan gi et skifte på den verdenspolitiske scenen, hvor Kina kan tre tydeligere fram.

– Beijing har mye å tjene på å unngå Russisk kollaps. Samtidig vil maktforholdet mellom Kina og Russland fortsette å gå i Kinas favør. Kina disponerer flere virkemidler enn Russland, sa sikkerhetslederen.

Nærmer seg naturlig avgangsalder

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener det er naturlig å forvente et russisk maktskifte i løpet av de nærmeste årene. Hovedsakelig på grunn av Putins alder. Og at en eventuell maktkamp vil være til fordel for Vesten, er han usikker på.

– Putin fylte nettopp 70 år, og det er ikke mange av Russlands ledere som levde mye lenger enn det. Gorbatsjov holdt seg i god form i mange år, men han gikk av tidlig. Jeltsin levde ikke mye lenger en Putin, og hans helse skrantet lenge. Bresjnev ble 75 år. Så at biologien kan ting til å skje politisk, er opplagt noe man må ta høyde for, sier forskeren.

Hvis det skulle komme en ny makthaver mens Russland ennå kriger i Ukraina, tror ikke Godzimirski det ville endre mye.

UFORUTISIGBART: – Det er forholdsvis lett å stille en diagnose. Men til å finne riktig medisin, er veien lengre, sier forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) om hvordan maktkampen etter Putin vil foregå.

– Mange i Vesten har tenkt at krigen vil være upopulær i Russland. Det har vi ikke sett mye til. Misnøyen mange trodde skulle komme, har ikke meldt seg. Og lite tyder på at Russland er klar til å gå gjennom en dyp politisk omlegging i riktig retning. Samtidig er det et kjent fenomen at ting kan skje raskt i autoritære regimer, sier han og forklarer:

Raske regimeskifter

– Man ser sjelden tegn til at ting ulmer under overflaten, men så plutselig skjer det noe som feier regimene av banen. Vi har å gjøre med et system som vi tror vi vet hvordan fungerer, men som er vanskelig å forutse.

Hvordan en maktkamp vil bli for Vesten, mener han er vanskelig å vite.

– Mye av kritikken mot Putin kommer fra militærbloggere, som mener at Russland ikke bruker nok ressurser og mannskap på krigen mot Ukraina. Hvis en erstatter for Putin skulle komme fra den kretsen, er det ingen god løsning, sett fra Vesten.

Godzmirski tror imidlertid at det er lite sannsynlig. Han nevner Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin som den mektigste i dette miljøet.

– Men jeg tror han har begrensede ressurser til å bli en etterfølger, sier Godzmirski.

IKKE MANN: Hadde hun vært det, kunne sjansene vært større for Russlands sentralbanksjef Elvira Nabiullina, tror NUPI-forskeren.

Putins apparat avgjør

En liberaler tror han heller ikke på. Blant disse er tidligere finansminister Alexei Kudrin og sentralbanksjef Elvira Nabiullina, mulige navn, sier han.

– Dette er folk med et realistisk syn på hva Russland kan tåle av økonomisk press. Men dette krigen av ført til så stort tap av ansikt at det er lite sansynlig det er plass til en liberaler etter Putin. Og jeg tror ikke Russland har modnet nok til å ha en kvinnelig president.

Det mest sansynlige, tror forskeren, er noen fra Putins egen krets.

– Tidligere statsminister Sergej Kirijenko tilhører den indre kretsen. Og Moskvas borgermester Sergej Sobjanin har hatt en stigende stjerne. Han styrer hovedstaden på en måte mange mener er fornuftig.

– For Vesten hadde det beste vært om Putin ble erstattet av en med andre ideer. Men det er ikke mange slike i Putins krets. Det er viktig å forstå at selv om han forsvinner, er det apparatet rundt ham som skal klekke ut en løsning videre.