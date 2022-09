SØKER SEG BORT: Julie Trømborg har vært lærer i flere år, men føler ikke jobben blir verdsatt. Nå er hun lei.

Julie søker seg bort fra læreryrket: − Føler jeg er på et synkende skip

Etter at lærerstreiken startet, har Julie Trømborg (33) søkt flere jobber. – Ser ikke noe fremtid i et yrke hvor arbeidsgiveren hverken ser eller hører på oss.

Publisert: Nå nettopp

– Etter at streiken kom i gang, har jeg søkt fem jobber.

Julie Trømborg har seks års utdanning og jobber som lektor med tillegg hos Lillestrøm videregående skole. Her underviser hun i naturfag og biologi.

Akkurat nå ser hun ikke noen fremtid i læreryrket.

– Lærerjobben betyr å brenne seg ut og tjene lite samtidig. Jeg føler at jeg er på et synkende skip. Vi har vært lønnstapere i flere år.

Årslønnen for en lektor med tillegg og seks års ansiennitet, slik Trømborg har, er på rundt 571.700 kroner.

33-åringen har siden pandemien tenkt på tanken om å bytte karriere.

– Men det har vært så mye jobb at jeg ikke helt har hatt energi til å søke meg vekk heller. Nå som jeg er tatt ut i streik, har jeg fått mer tid til å jobbe med jobbsøknadene.

Jobbene hun kunne tenke seg, er flere: Hun har en mastergrad i naturforvaltning, så hun kunne godt tenke seg å jobbe som naturforvalter. Men også administrative stillinger andre steder er aktuelle.

– Jeg søker meg nå til jobber hvor lønnen står mer i forhold til det man gjør, hvor man får mulighet til å klatre og utvikle seg – og gjerne også en mer fleksibel arbeidshverdag.

8000 lærere i streik

Når Utdanningsforbundet etter planen tar ut 300 nye lærere i streik onsdag neste uke, vil antall lærere i streik øke til rundt 8450.

Etter at kunnskapsminister Tonje Brenna var i møte med partene fredag, var hun klar på at løsningen fortsatt ligger hos dem.

KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget var lørdag i møter hos Riksmekleren i håp om å finne en løsning. De kom ikke til enighet, men skal møtes igjen for videre samtaler søndag.

MEGLING: Riksmegler Mats Wilhelm Ruland kom til samtalene med en Narvesen-pose lørdag.

Trømborg understreker at lærerjobben er givende. Men:

– Vi har jobbet veldig mye i koronaårene uten å få noe særlig kompensasjon for det. Og når jeg ble ferdig med det, ser man at man atter en gang går ned i lønn. Arbeidsmengden blir større uten at det kommer med mer lønn eller hjelp. Vi prøver å brannslukke hele tiden.

Hun legger til:

– Hovedårsaken til at jeg søker meg bort, er at jeg har en arbeidsgiver som ikke viser noen interesse eller forståelse for lærerens situasjon og skolens behov, sier hun og viser til KS.

– Det virker som de ikke har noe problem med at plassene fylles opp av ufaglærte lærere. Samtidig forsvinner kompetente lærere fordi lønnen ikke står i forhold til utdanning og arbeidsmengde og kan dermed ikke konkurrere med andre jobber innenfor både det offentlig og private.

Dette gjør at lærerens status faller og søkertallet til lærerutdanningen følger med ned, mener hun:

– Jeg er utrolig glad i jobben min, men jeg ser ikke noe fremtid i et yrke hvor arbeidsgiveren hverken ser eller hører på oss.

Celine (28): – Mye annet jeg kunne brukt utdanningen til

Også Celine Margrethe Hansen er begynt å bli oppgitt over karriereveien hun har valgt. Hun hadde høye forventninger til læreryrket da hun etter videregående søkte seg til lærerutdanningen.

– Nå er jeg på mitt femte år som lærer, og det har bare blitt dårlige rammevilkår. Det er mye annet jeg kunne brukt utdanningen min til – hvor jeg også kan bli verdsatt mer økonomisk enn jeg blir i dag. Det er en mye større arbeidsbelastning enn jeg trodde, sier 28-åringen.

Flere fagfolk VG har snakket med, mener lærerstreiken kan få alvorlige konsekvenser for barn og unge som nå er utestengt fra undervisning.

Kompetansen man nå er forventet å ha som lærer, får man ikke kun på lærerstudiet, mener Hansen.

– Jeg hadde forventet at den største parten av tiden ble brukt til faglig arbeid, men tiden til for- og etterarbeid blir ofte spist opp av møtevirksomhet og administrative oppgaver. Man kjenner hele tiden på elevenes ve og vel, og det er en jobb som er vanskelig å legge igjen på kontoret, sier hun.

SER PÅ ANDRE ALTERNATIVER: Celine Margrethe Hansen vurderer på sikt å søke seg bort fra læreryrket hvis lærerne ikke vinner frem med kravene sine i streiken.

– På sikt kan det bli aktuelt å søke andre jobber

Hansen har en femårig utdanning fra Oslo Met som gir henne tittelen adjunkt med tillegg.

Fra og med 2017 ble det bestemt at lærerutdanningen skulle omgjøres til en mastergrad. Hansen tjener 525.300 i året som adjunkt med opprykk.

– Adjunkt og adjunkt med tillegg har vært lønnstapere i flere år. Lønnen min er lavere enn nyutdannede lærere med tilsvarende utdanningslengde – selv om jeg har jobbet i flere år.

Utdanningsforbundet sier at lærerne har vært lønnstapere de siste seks årene, og fastholder det som en av årsakene til streiken.

– I alle årene jeg har jobbet, har utviklingen gått i negativ retning. Det er trist.

Hun mener hovedproblemet er arbeidsgiveren KS, altså kommunesektorens organisasjon. Før 2004 var det staten som forhandlet lønns- og arbeidsvilkårene med lærerne.

– Lærer var en høyere verdsatt yrkesgruppe før KS tok over forhandlingsansvaret. Jeg tror mange nå har mistet tilliten til arbeidsgiver. Og jeg synes ikke KS tar oss på alvor.

FERDIGE FOR DAGEN: Riksmegler Mats Wilhelm Ruland og Tor Arne Gangsø i KS etter møtet mellom partene i lærerstreiken lørdag ettermiddag.

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, er uenig i at mange lærerplasser fylles opp av ufaglærte og at kompetente lærere forsvinner.

– De aller fleste av dem har pedagogisk utdanning som oppfyller kompetansekravene i opplæringsloven. 96 prosent av lærerne i grunnskolen er kvalifiserte.

Han sier at egne tall og undersøkelser viser at ganske få lærere slutter i jobben og viser også til SSB-tall fra 2017.

– KS mener det er logisk at KS har forhandlingsansvaret for lærerne når de er ansatt i kommuner og fylkeskommuner. De lærerne som jobber i staten, på høgskoler og universitet, har hatt relativt lik lønnsutvikling som de i kommunene.