LÆRERSTUDENT: Sonja Tan Nguyen er student ved Høgskolen i Innlandet – og nestleder i Pedagogstudentene.

Lærerstudenter: Trenger mer påfyll for å undervise om seksualitet

Nesten samtlige lærerstudenter mener fremtidige lærere trenger kompetanse i helhetlig seksualitetsundervisning. Den kompetansen er fortsatt i stor grad fraværende i lærerutdanningen.

Det går frem av en rapport fra Redd Barna som presenteres tirsdag.

Av i alt 1436 lærerstudenter som ble spurt i perioden 2020 til 2022, svarte 97 prosent (2020), 98 prosent (2021) og 99,6 prosent (2022) at alle lærerstudenter bør lære om helhetlig seksualitetsundervisning i løpet av lærerstudiet.

I undersøkelsens funn fremgår det at de aller fleste lærerstudenter har fått mangelfull seksualitetsundervisning da de selv var elever.

– Flaue lærere

Seksualitetsundervisningen beskrives ofte som ikke-eksisterende eller mangelfull.

Og den undervisningen de har fått beskrives som ensidig og heteronormativ, gjerne med flaue lærere, og vektlegging av kondombruk og graviditet.

Info Lærerstudentenes bekymringer De vanligste bekymringene studentene har er: 1. Det flerkulturelle klasserommet.

2. Seksuelle overgrep – Hva gjør jeg?

3. Foresatte – Hva hvis de reagerer eller tar ut elevene?

4. Kan jeg undervise og snakke om seksualitet på en god nok måte?

5. Hva hvis jeg trår feil eller sier noe feil?

6. Bekymringer knyttet til eget livssyn/

religion. (Kilde: Lærerstudentenes perspektiver på seksualitetsundervisning/Redd Barna) Vis mer

SKOLETURNÉ: Hanne Nesbakken, helsesøster fra «Sex og samfunn» har lenge reist rundt på ungdomsskolene for å snakke om seksualitet. Bildet er fra Skøyenåsen skole.

Lærerstudent gjennom fire år og nestleder i Pedagogstudentene, Sonja Tan Nguyen (25) på Hamar, er ikke overrasket over studentkollegaenes behov for mer påfyll om hvordan de skal undervise elever om seksualitet.

– Det er dessverre ikke overraskende at seksualitetsundervisningen ikke er godt nok integrert i lærerutdanningene. Det er behov for mer av dette – som en selvsagt del av lærerutdanningen, sier Sonja Tan Nguyen til VG.

Siden dette ikke er en del av utdanningsløpet, så blir det opp til hver enkelt student å oppsøke aktører og informasjon, og sette av tid utenom vanlig studieaktivitet. Det synes ikke Sonja er godt nok.

Redd Barna kommer med tre klare råd til styresmaktene etter sine undersøkelser om seksualitetsundervisningen over flere år:

Alle lærerutdanninger må sørge for at studentene får nødvendig kunnskap og ferdigheter knyttet til helhetlig seksualitetsundervisning.

Helhetlig seksualitetsundervisning må inn i rammeplanene for lærerutdanningene.

Utdanningsmyndighetene må sørge for at studiestedene har kompetansen og ressursene de trenger.

– Minimalt

– Fra din egen lærerutdanning – hvordan er vektleggingen av seksualitetsundervisning der, Sonja Tan Nguyen?

– Det var minimalt med fokus på seksualitetsundervisning der, svarer Sonja som er ferdig med fire års lærerutdanning, og som nå bygger på lærerstudiet.

Hun legger til:

– Jeg skulle ønske at det var mye mer. Det handler ikke bare om å kunne undervise om temaer knyttet til seksualitetsundervisning, men også om å være i stand til å skape gode og trygge læringssituasjoner for barn og elever. I tillegg til å bli trygg på å snakke om tematikken med barn og elever, og ha kompetanse om rammeverket og støtteapparatet rundt læreren, sier lærerstudenten.

Pedagogstudentene er i sitt program opptatt av å styrke kunnskap om kjønnsmangfold og seksualitet.

Hennes inntrykk er at få- om noen lærerutdannere kan slå seg på brystet av å være i førersetet innen seksualitetsundervisning.

– Mitt overordnede inntrykk er at dette er svært varierende og til dels mangelfullt. Samtidig er det et ønske om en styrking.

Supplement

– Hvis lærerutdannerne skal prioritere seksualitetsundervisning, hva må eventuelt nedprioriteres?

– Vi tror det er mulig at seksualitetsundervisning blir mye bedre integrert i de eksisterende temaene og fagene, som eksempelvis i samfunnsfag – knyttet til digitale ferdigheter. Det trenger ikke gå på bekostning av noe annet, men være et nødvendig tillegg i lærerutdanningen, svarer Sonja Tan Nguyen.

Nylig ga det regjeringsoppnevnte Kvinnehelseutvalget også råd om at opplæring i alderstilpasset seksualitetsundervisning blir obligatorisk i alle lærerutdanningene.

Politisk press

Partiene SV, MDG, Venstre og Rødt på Stortinget har også gjennom et forslag bedt regjeringen ha som mål et nasjonalt kompetanseløft for seksualitetsundervisning i barnehage og skole, som også inkluderer kjønns-, relasjons- og seksualitetsminoriteter.

PRESSER PÅ: Abid Raja (V) foreslår et nasjonalt kompetanseløft for bedre seksualitetsundervisning.

I forslaget, som ikke oppnådde flertall i utdanningskomiteen, bad representantene Abid Raja (V), Freddy Øvstegård (SV), Lan Marie Berg (MDG) og Hege Bae-Nyholt (R) regjeringen gå i dialog med utdanningsinstitusjonene for å få integrert seksualitetsundervisning som en større del av utdanningsløpet ved de profesjonene som jobber tett på barn og unge.

– Rammeplanene ved de aktuelle utdanningene må gjennomgås, slik at de kan sette ansatte i barnehage og skole i stand til å gi sine elever god og helhetlig seksualitetsundervisning, skrev forslagsstillerne.

Brevet fra Brenna

Men flertallet i fagkomiteen stemte ned forslaget, og viste til at de nye læreplanene i Fagfornyelsen innebærer gode planer for seksualitetsundervisningen i flere fag.

Kunnskapsminister Tonje Brenna skrev i et brev til Stortinget at hun har tillit til at universiteter, høyskoler og andre fagmiljøer har

relevant kunnskap for å styrke kompetansen til ansatte i barnehage og skole.

– Jeg mener derfor det kan være uheldig å utarbeide nye mål om et nasjonalt kompetanseløft for seksualitetsundervisning i barnehage og skole, utover målene som allerede er i rammeplanen for barnehage, læreplanverket LK20 og rammeplanen for lærerutdanningene, skrev Brenna.