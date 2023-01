BESØK: Tonje Brenna besøkte fredag Elvebakken VGS, og Andrea Holm Tanderø.

Kunnskapsministeren etter robot-stunt: − Må omfavne ny teknologi

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er ikke urolig for at elever vil bruke kunstig intelligens til å jukse, men mener skolen må finne de riktige måtene å bruke verktøyet på.

Etter at VG tidligere i uken skrev om videregående-elev Andrea Holm Tanderø og historieinnleveringen hennes, våknet en interesse hos Kunnskapsdepartementet.

Tanderø brukte nemlig AI-verktøyet ChatGPT AI-verktøyet ChatGPTAI, eller kunstig intelligens, er et område av datateknologi som fokuserer på å utvikle algoritmer og metoder som gir maskiner evnen til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som å lære, problemløse, planlegge, gjenkjenne tale og bilder, og forstå naturlig språk. NB! For ordens skyld så er denne definisjonen skrevet av ChatGPT til å skrive en tekst om teknologiens påvirkning på samfunnet i Norge på 1800-tallet. Teksten ble levert, og Tanderø fikk en femmer på oppgaven.

Hensikten hennes var aldri å jukse til seg en god karakter, men heller å understreke et poeng for skolen. Forsøket avslørte hun derfor for skoleledelsen like etter, som reagerte med interesse og nysgjerrighet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som fredag besøkte Tanderø på Elvebakken VGS i Oslo, er også fascinert for mulighetene dette gir for moderne læring.

– Dette er veldig interessant. Og Andrea har jo faktisk måttet bruke tid på å finne ut hva hun skulle spørre denne roboten om, bruke tid på etisk refleksjon og kildebruk. Så selv om teksten ikke nødvendigvis er ført hundre prosent i pennen av henne, så virker det som om hun har lært veldig mye.

Tanderø bekrefter, og sier hun er optimistisk for hvordan dette kan brukes i årene fremover.

– Det er ekstremt mange mulige måter man kan bruke dette konstruktivt. Jeg er helt sikker på at det finnes mange kule lærere som kan bruke dette, sier 18-åringen.

FORNØYD: Tanderø synes praten med Brenna var oppløftende.

Info Utdrag fra Tanderøs AI-tekst På 1800-tallet så vi en rekke teknologiske omveltninger i Norge som hadde en stor innvirkning på menneskers liv. Fra utviklingen av dampmaskiner og jernbaner til oppfinnelsen av telegrafen og telefonen, var dette et tiår preget av stor teknologisk fremgang i Norge. Men hvordan har teknologiske omveltninger påvirket det politiske landskapet og velferden i Norge? Dette er problemstillingen vi vil utforske i denne fagartikkelen. En av de største teknologiske omveltningene på 1800-tallet var utviklingen av dampmaskiner. Dampmaskiner gjorde det mulig å produsere massevarer på en mer effektiv måte, noe som førte til en økning i industriproduksjonen og en økning i lønningene. (Johnson, 2022) Dette skapte en ny klasse av fabrikkeiere og arbeidere, og førte til et skifte fra en landbasert økonomi til en industriøkonomi. Denne overgangen hadde også store konsekvenser for samfunnet som helhet. Industriproduksjonen førte til en økning i bygdene, der folk flyttet for å søke arbeid i fabrikkene. Dette førte til et skifte i befolkningens sammensetning, med en økning i antallet urbane innbyggere og en økning i antallet arbeidere. (Myhre, 2015, A) Samtidig førte teknologien til en økning i rikdommen til fabrikkeierne, noe som igjen førte til en økning i klasseskillet i samfunnet. (Rudi, 2022, A) Alt i alt hadde utviklingen av dampmaskiner en stor innvirkning på samfunnet på 1800-tallet, og bidro til å forme vår moderne verden. (Rudi, 2022, B). Vis mer

VG spurte ChatGPT om hjelp til å formulere noen spørsmål til ministeren om bruk av AI i skolen. Først ut:

– Hva er regjeringens visjon for å integrere kunstig intelligens i det norske skolevesenet?

– Dette viser hvordan man kan møte og prøve å forstå ny teknologi sammen med elevene. Regjeringen legger i vår frem en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehager og skoler som skal peke ut en retning for digitaliseringen i skolen. Her vil vi også komme inn på kunstig intelligens.

– Skolen har alltid endret seg i takt med behovene samfunnet har. Og det å gjøre som man gjør her, å være åpne og nysgjerrige, som opplagt engasjerer elevene, det tror jeg er riktig inngang, sier Brenna.

MÅ OMFAVNE ENDRING: Tonje Brenna mener det ikke alltid nytter å kjempe i mot ny teknologi.

Bekymrede lærere

Ikke alle i norsk skole er like begeistret for kunstig intelligens-inntoget i skolen. I desember omtalte NRK et brev til Stortinget, skrevet av Landslaget for norskundervisning.

Her forteller de om bekymringen de har rundt skrive- og lesekunnskapene i det norske samfunn, og mener kunstig intelligens i skolen, vil kunne gå ut over dette.

Brenna sier hun kan forstå skepsisen.

– Jeg skjønner at man som faglærer kan bli bekymret. Teknologi som dette er en samfunnsomveltning. Samtidig så er våre lærere alltid i utvikling, alt forandrer seg, så det å være nysgjerrig på hvordan man kan bruke denne teknologien tror jeg er nøkkelen. Det er ikke sånn at dette går over om du fornekter det, sier ministeren.

– Jeg tror at man må, med etisk refleksjon og gode arbeidsmåter, omfavne ny teknologi, og tenke at det er denne verdenen Andrea skal ut i. Den måten hun lærer på her, og viser hva hun har lært, det er relevant for den verdenen.

Andrea Tanderø mener nemlig at hun har lært mer av denne innleveringen enn veldig mange andre lignende skoleoppgaver hun har hatt.

Sammenligner AI med kalkulatorer

Under samtalen på biblioteket på Elvebakken, så dras opp en sammenligning til kalkulatoren. Den klarer å gi deg et svar, men ikke hjelper deg ikke med å forklare noen tankeprosess.

– Det tenker jeg er en høyst relevant sammenligning. Da vi fant opp bilen, så tenkte vi sikkert også at vi skulle slutte å gå, men jeg går hver dag. Når det kommer teknologiske fremskritt, så tenker vi ofte at det skal avløse det som var før, men ny teknologi bygger jo på det vi hadde fra før. Så jeg tenker at å få dette til å virke sammen, temme det og bruke det, er bedre enn å la det kjøre over oss, sier Brenna.

Hun er ikke spesielt bekymret for mulighetene dette gir for de som ønsker å jukse.

– I veldig mange sammenhenger så får man til å jukse, hvis man ønsker det. Selv om man sitter i et rom uten internett. Utdanningsdirektoratet ser nå på hvilke tiltak som kan bidra til en mest mulig pålitelig og rettferdig karaktersetting for alle elever. Utfordringen til skolen er å legge til rette for at du får vise hva du har lært, og kanskje kan det hende at man lærer mer enn det som var tenkt. Det er jo i så fall en bonus.

Andrea Holm Tanderø synes praten med Brenna var oppløftende.

– Jeg synes dette er veldig fint å høre. Jeg var litt nysgjerrig på hvordan folk skulle reagere på dette. Jeg er veldig imponert over hvor lite negative folk er. Jeg kan skjønne at noen synes dette er fælt, men jeg er glad mange omfavner det, og vil finne ut av hvordan vi kan bruke det, for det tror jeg er lurt, avslutter hun.