GLIPP I SYSTEMET: Kvinnen i syttiårene skulle ha tilsyn fra hjemmetjenesten i Bærum, som her på Ringhøyden.

Ble glemt av hjemmetjenesten - funnet død etter halvannen uke

Den eldre bærumskvinnen falt ut av datasystemet til hjemmetjenesten etter et opphold på Stabekk helsehus. Da hjemmetjenesten oppdaget feilen etter ti dager, fant de henne død hjemme.

Kvinnen i syttiårene bodde hjemme hos seg selv, men mottok vanligvis hjelp fra hjemmetjenesten i Bærum flere ganger om dagen.

Ved årsskiftet hadde hun hatt et opphold ved Stabekk helsehus. Da de sendte henne hjem etter endt opphold, ga helsehuset beskjed til hjemmetjenesten om at kvinnen var hjemme hos seg selv igjen.







Det var en muntlig beskjed, som skulle føre til at kvinnen ble ført opp i datasystemet til hjemmetjenesten som en aktiv bruker – altså at hjelpen skulle gjenopptas.

Det skjedde ikke, forteller Heidi Eidskrem, kommunalsjef for hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune.

– Vi fikk et muntlig varsel fra helsehuset om at kvinnen var sendt hjem. Så skal man i datasystemet føre opp om brukeren er aktiv eller ikke. Det er det som gjør at man kommer inn på arbeidslistene for hjemmetjenesten. Da kvinnen ble sendt hjem fra korttidsoppholdet ble hun ikke ført opp som aktiv mottaker i systemet, forteller Eidskrem til VG.

Det førte til at den eldre kvinnen ikke sto på arbeidslistene over personer som hjemmetjenesten skulle besøke.

Glemt i ti dager

I ti dager var hun ute av systemet. 11. januar ble det oppdaget av de ansatte ved hjemmetjenesten, som ringte Stabekk helsehus. Hjemmetjenesten fikk da vite at kvinnen hadde vært hjemme hos seg selv i lengre tid, uten tilsyn. De reiste umiddelbart hjem til henne, hvor hun ble funnet død.

Kvinnens pårørende er via kommunen gjort kjent med at VG omtaler hendelsen, som skjedde tre uker etter at en eldre kvinne i Oslo døde da hun forsvant i transport mellom helsehus og sykehus.

– Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig hendelse som berører oss. Vi beklager sterkt at kvinnen var uten tilsyn fra hjemmetjenesten i gjeldende periode. Det har vært en systemsvikt som har gjort at hun ikke fikk hjelpen hun trengte. Hun stod ikke oppført som aktiv bruker i våre arbeidslister, og det er der svikten ligger, sier Eidskrem.

Kommunen har varslet Helsetilsynet, politi og legevakt. Kvinnen er sendt til obduksjon, og dødsårsak eller dødstidspunkt er ennå ikke kjent.

Eidskrem sier at de ikke er kjent med at en liknende ulykke har skjedd tidligere.

– Det har vært meldt om denne svakheten i systemet tidligere, men jeg er ikke kjent med at dette har ført til uteglemmelse over tid, som her.

UNDERSØKER: Politiet er varslet om dødsfallet, forteller Ingebjørg Hansen, avsnittsleder ved drapsseksjonen ved politiet i Oslo.

Krisehjelp til ansatte

Nå går kommunen gjennom hendelsen for å unngå at det kan skje igjen.

– Vi går gjennom hendelsen steg for steg for å sette opp barrierer slik at tragiske avvik som dette ikke forekommer igjen. Vi har også hatt tverrfaglige møter med avdelingen for helseinformatikk for å drøfte tiltak. Dette er en tragisk hendelse for alle involverte. Vi jobber hardt for at vi skal unngå at systemsvikt får menneskelige konsekvenser, både for brukerne, pårørende og medarbeidere, sier hun.

De ansatte i hjemmetjenesten har fått tilbud om psykologhjelp.

– Vi støtter hverandre for å sikre at de som er mest berørt av dette får den bistanden de trenger. Vi jobber hardt for at systemsvikt får menneskelige konsekvenser, både for brukerne og våre ansatte.

– Er de andre brukerne av hjemmetjenesten informert?

– Vi har taushetsplikt overfor de andre brukerne. Det er ikke noe vi gjør.

Trippel beskjed

Wendy Mørk Smeby, leder for Stabekk helsehus, forteller at det er omstendelige rutiner hver gang en pasient blir sendt hjem fra helsehuset.

– Først sender vi elektronisk huskelapp til hjemmetjenesten om at pasient er sendt hjem. Deretter ringer vi enten pårørende eller pasient og hører om han eller hun har kommet hjem. Det er viktig å vite at de fysisk er kommet inn til seg selv. Så ringer vi til hjemmetjenesten og gir muntlig rapport. Det er viktig spesielt omkring helger, hvor det er mange ekstrahjelper, så vi vet at beskjeden er mottatt og forstått av hjemmetjenesten, sier hun til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere den konkrete hendelsen omkring den eldre kvinnen som døde.

Politiet er varslet om dødsfallet, forteller Ingebjørg Hansen, avsnittsleder ved drapsseksjonen ved politiet i Oslo. De har foretatt avhør og hentet inn journalen til kvinnen, for å vurdere om de skal starte etterforskning.

– Når vi ser at det er opplysninger i saken som gjør at hun ikke har fått hjelpen hun trengte, så gjør vi en del rutinemessige undersøkelser. Deretter sender vi saken til Statsforvalteren, som avgjør om de ønsker at saken skal etterforskes, sier Hansen.