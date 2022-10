SEPTEMBER: Her sitter den spionmistenkte mannen i salen under en konferanse om hybride trusler. Prosjektet er finansiert av EU.

Her deltar den spionmistenkte på et treningsprogram mot hybride trusler

TROMSØ/OSLO (VG) Den spionmistenkte mannen trente på å finne svakheter i håndteringen av hybride trusler. Scenarioet: Sabotasje av gassrørledninger.

Konferansen om hybride trusler hybride truslerEt angrep der fienden tar i bruk en kombinasjon av tradisjonelle militære metoder, men også irregulære metoder, for å oppnå et mål. Et hybrid angrep kan for eksempel være å spre desinformasjon, dataangrep eller skape politisk uro. foregikk 29. og 30. september i Vilnius i Litauen.

Førsteamanuensis Marc Lanteigne ved Universitetet i Tromsø bekrefter til VG at han selv og den spionmistenkte mannen deltok.

– Flere på senteret var utilgjengelige, så vi ble spurt om å dra, sier han.

Lanteigne jobber også tett opp mot fredssenteret der den spionmistenkte hadde et gjesteopphold. Det var de to som reiste fra Tromsø og som skulle representerer universitetet.

Prosjektet bak konferansen, EU-Hybnet, er finansiert av EU.

Den spionmistenkte mannen er synlig på et bilde fra konferansen, som er delt i sosiale medier.

Mannens forsvarer Thomas Hansen har sagt til VG at mistenkte er i sjokk og stiller seg uforstående til anklagene mot seg.

Info Disse arrangerte konferansen Arrangøren av konferansen var L3CE – et litauisk senter for datakriminalitet. Det var flere akademikere og folk fra ulike tenketanker til stede. EU-Hybnet er et prosjekt som samordner kunnskap om hybride trusler i EU-nettverket. Prosjektet overvåker forskning og innovasjon knyttet til å håndtere hybride trusler og tilbyr treningsseminarer. Prosjektet får støtte fra EUs Horizon research and innovation programme. Vis mer

Trente på å finne svakheter

I påmeldingen til konferansen, står det at deltagerne vil bli trent på å håndtere simulerte hybride trusler i en virkelighetsnær krisesituasjon.

Et av formålene med treningen er å finne potensielle svakheter som fiender kan utnytte.

Deltagerne må velge én av fire scenarioer med hybride trusler.

Dette er noen av krisesituasjonene i scenarioene:

En eksplosjon på en gassrørledning stopper gassforsyningen, trolig forårsaket av sabotasje. (Som sabotasjen av Nord Stream , red-anm.).

Cyberangrep som forårsaker store strømbrudd og forstyrrer telekommunikasjon og flytrafikk.

Scenarioene inneholder også trusler som fake news-kampanjer, migrantkriser og bombeangrep.

Valgte gassrør-scenario

27. september varslet det svenske Sjöfartsverket om lekkasjer fra Nord Stream-gassrørledningene, som frakter gass fra Russland til EU.

Den svenske, tyske og danske etterforskningen har vist at eksplosjoner er årsaken til lekkasjene. Myndighetene mener det er en bevisst handling – og mener det er sabotasje.

Fristen for påmeldingen på treningsseminaret, var 19. september – altså før sabotasjen av Nord Stream. Allerede i påmeldingen måtte man velge hvilket scenario man ønsker å få trening i.

PÅGREPET: PST mener det ikke stemmer at mannen er en brasilianske gjesteforsker, og tror han er en russisk spion.

Lanteigne og den spionmistenkte mannen valgte scenarioet om sabotasje på gassrørledninger.

Selve seminaret foregikk få dager etter lekkasjene var et faktum, 29. og 30. september.

Info Alle truslene i scenarioet Gassrørstans etter en eksplosjon i en gassrørledning. De første funnene støtter antagelsen om at det er sabotasje og ikke en ulykke. Cyber-angrep som forårsaker store strømbrudd. Dette gir store problemer for husholdningene og industrielle kontrollsystemer på en hyppig basis. Det tilrettelegges for irregulære migrantstrømninger ved å tillate, eller eskortere via kystvakten. Luftbombeangrep mot et av landene. Mekaniserte infanterienheter invaderer. Sivile flyktninger er på flukt. En falsk nyhetskampanje i offisielle medier om at valgprosessen er iscenesatt og overlagt. Et nytt migrantområde skapes hovedsakelig av folk fra den nærliggende majoritetsregionen. Vis mer

– Vi valgte denne fordi jeg syntes det var interessant at det dreier seg om en hendelse som ville skjedd mellom to ulike stater og tilliten mellom dem, sier Lanteigne.

Han sier den spionmistenkte ikke tok initiativ til å velge denne.

Ifølge Lanteigne ble det ikke diskutert gradert informasjon på konferansen. Han forklarer at de tok for seg og diskuterte hybride trusler.

– Ironisk nok var vi der for å prate om hvordan sivile ville reagere på ulike situasjoner, sier han.

Mannen har også deltatt på flere arrangementer ved Fredssenteret på Universitetet i Tromsø, men kun som tilhører siden han ikke var fast ansatt, understreker senterleder Marcela Aranibar Douglas.

Info Dette har han deltatt på ved fredssenteret Ukeslangt kurs om NATO arrangert av Fredssenteret. Tidligere general Robert Mood holdt foredrag og den amerikanske ambassaden var representert med en trainee. Dette var åpent for alle.

Besøk fra samarbeidende universiteter som også har fredsutdanning. Dette var åpent for alle.

Arrangement om “Fred og konflikt”, der blant annet aktører fra FN og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) deltok. Vis mer

– Veldig privat person

Etter den første konferansedagen, ruslet Lanteigne og den mistenkte spionen rundt i Vilnius’ gamleby. De fant seg en turist-aktig restaurant der de spiste tradisjonell mat.

Lanteigne og den spionmistenkte mannen reiste på samme fly fra Norge, men satt på forskjellige steder i flyet fordi de hadde bestilt reisen enkeltvis. De bodde på samme hotell i Litauen.

Lanteigne sier de snakket om løst og fast, men mest om politikk og det som skjedde i verden:

– Vi snakket om det som skjer i Ukraina og om studiene. Jeg snakket som vanlig om kinesisk utenrikspolitikk. Vi snakket litt om livet i Tromsø, men ingenting om hans privatliv. Jeg regnet bare med at han var en veldig privat person.

Lanteigne foreleser til vanlig om kinesisk politikk på UiT.

– Sa han noe om hvorvidt han er mot krigen i Ukraina?

– Jeg kommenterte at Russland gjorde flere tabber, og han var enig, og sa at han ikke skjønte det.

Ble igjen i Litauen

Arrangementet varte i to dager og foregikk fysisk på Mykolas Romeris University i Vilnius, men kunne også følges digitalt.

Lanteigne forteller at han dro hjem lørdag 1. oktober fordi han skulle feire kanadisk thanksgiving hjemme hos forskeren Gunhild Hoogensen Gjørv.

Men den spionmistenkte hadde planer om å bli igjen i et par dager:

– Han sa at dette var hans første tur til Vilnius og at han ville benytte anledningen til å gå rundt i byen og shoppe litt.