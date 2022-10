VAR GJEST HER: Mannen var gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.

Forsvarer til spionmistenkt forsker: − Han er i sjokk

Den brasilianske forskeren som er mistenkt for å være en russisk spion, vil på nåværende tidspunkt ikke anke saken mot ham.

Saken oppdateres!

– Per nå kommer han ikke til å anke beslutningen, sier advokat Thomas Hansen til VG onsdag morgen.

Han forsvarer mannen som ble pågrepet på vei til jobb ved Universitetet i Tromsø (UiT) mandag. Den brasilianske gjesteforskeren er egentlig en russisk spion, ifølge politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Ifølge fra Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag, mener Justisdepartementet mannen «utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

Retten besluttet å internere mannen i fire uker.

Internere er begrepet som brukes for varetektsfengsling av utenlandske borgere.

Info Hva er internering? I utenlandssaker brukes begrepet «internering» i stedet for varetektsfengsling, selv om det i praksis er det samme. Ifølge Utlendingsloven § 106 kan en utlending blant annet pågripes og interneres når «utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig identitet». Beslutter retten internering av vedkommende, må det fastsettes en tidsfrist. Fristen skal være «så kort som mulig og må ikke overstige fire uker». Samlet interneringstid kan ikke overstige 12 uker, med mindre det foreligger særlige grunner. Se den fulle lovteksten her. Kilde: Lovdata Vis mer

– Har du hatt kontakt med din klient i dag?

– Ja, det har jeg.

– Hva sier han?

– Han sier at han er fremdeles i sjokk. Han bearbeider dette så godt han kan, men han er selvfølgelig fremdeles i sjokk over det som har skjedd, sier Hansen.

FORSVARER: Advokat Thomas Hansen.

– Hvorfor vil han ikke anke?

– Han ser ikke poenget med det nå. Dette er en sak som er blitt blåst opp så kraftig at, skulle han løslates, kan han vanskelig returnere til UiT. Det er klart saken har medført stor skade på ham og forskermiljøet han er en del av.

Beslutningen om å la være å anke tingrettens kjennelse, betyr ikke at mannen er enig i anklagene, understreker forsvareren.

– Jeg vil presisere at det ikke betyr at han er enig i det han er anklaget for. Han stiller seg totalt uforstående til det og vil søke å komme med sine merknader for å belyse saken fra sin side. Så myndighetene ta stilling til om han utvises. Hvis det skjer, vil han la prosessen knyttet til utvisning gå sin gang.