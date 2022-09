DRONE: Bilde av en drone fotografert ved en annen anledning.

NVE: Droner observert ved norske kraftinstallasjoner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om observasjoner av droner i nærheten av norske kraftinstallasjoner.

– Det er meldt inn og observert ting som man ikke opplever helt normalt i perioden. Vi ser at det er stor årvåkenhet i bransjen, sier NVEs seksjonssjef for beredskap, Eldri Holo, til nettstedet Europower.

Hun bekrefter til VG at disse observasjonene er gjort fra februar, da krigen brøt ut, til nå.

Observasjonene er meldt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som omfatter rundt 170 kraft- og nettselskap.

– Folk som oppfører seg litt rart

Beredskapssjefen vil ikke kommentere hvor eller hvor mange ganger droner er observert ved norske kraftinstallasjoner.

– Det har vært observasjoner av biler og folk med kamera. Det er kortversjonen. Folk som oppfører seg litt rart, eller som man vurderer å oppføre seg rart, sier hun.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har bistått NVE og konkretisert hva slags type observasjoner som kan defineres som mistenkelig aktivitet, og hva kraft- og nettselskapene bør formidle videre til myndighetene.

Holo understreker at observasjoner ikke er det samme som om at noe faktisk mistenkelig har funnet sted.

Fra før er ukjente droner sett nær norske installasjoner i Nordsjøen.

I midten av september ble minst seks observasjoner av uidentifiserte droner gjort innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer.

Det er både lekkasjene fra gassledningene og den økte droneaktiviten som er årsaken til at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tirsdag kveld melder at de skjerper beredskapen på norsk sokkel.

Info Dette vet vi om gass-lekkasjene Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Flere myndigheter, blant dem Norge, sier det trolig er sabotasje.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Vis mer

Energiministeren: Forhøyet beredskap

Onsdag ettermiddag redegjorde blant annet energiminister Terje Aasland (Ap) for situasjonen i et lukket møte for den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Vi har kontinuerlig hatt fokus på dette, og tiltak som vi har iverksatt for nettopp å gjøre det vi mener er riktig nå for å sørge for at vi har tilstrekkelig høy sikkerhet og beredskap knytet til den viktige infrastrukturen som ligger på norsk sokkel, sa han til VG etter møtet.

– Gjelder det også andre deler av energisystemet, som strøm?

– Ja, også kraftforsyningen er nå forhøyet beredskapen sin.

LUKKET MØTE: Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen avholdt møte på Stortinget i dag.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa at det er politiet som må svare på spørsmål knyttet til den ulovlige droneaktiviteten som er rapportert innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer.

– Men regjeringen tar de rapportene vi har fått inn på stort alvor. De kom før hendelsen i Østersjøen, og det er for tidlig til å se om det er noen sammenheng