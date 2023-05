Stortorvets Gjæstgiveri forventer mye besøk under amerikanernes visitt.

Nå kommer amerikanerne: − Gleder oss til å ta imot grønne sedler

Flere av Oslos utesteder forbereder seg nå på å ta imot flere tusen amerikanere. - Vi gleder oss til å ta imot grønne sedler.

Onsdag ankommer skipet USS «Gerald Ford» Oslo med 4500 amerikanske soldater, som ikke har vært på land på flere måneder.

Regionsjef i Rekom Norge, Adrian Sneen, sier til VG at de forventer mye aktivitet de kommende dagene.

Det var Dagbladet Børsen som først omtalte saken.

– Det er nok ikke bare vi som forbereder oss, jeg tror hele byen gjør seg klar. Vi er heldigvis godt vant med å ta imot store mengder gjester. Det er ikke lenge siden 17. mai, så kunnskapen sitter fortsatt igjen, sier Sneen.

Adrian Sneen, regionsjef Rekom Group

Utvider åpningstider

Særlig på utestedene Heidi’s Bier Bar, Fridtjof’s Pub og Lawo terrasse er det forventet mange besøkende.

– Vi tror Heidi’s og Fridtjof’s som ligger såpass nærme kommer til å merke det veldig. Vi har tatt i bruk uteserveringene, og utvidet åpningstiden til 11-tiden på morgenen.

Heidi’s Bier Bar holder alle etasjer åpne, i tillegg til utvidet åpningstid denne uken.

På hverdager holder Heidi’s Bier Bar som regel bare en etasje åpen. I påvente av amerikanerne har de bestemt seg for å holde alle etasjer åpne denne uken.

Fridtjof’s Pub stenger vanligvis klokken 01.00. Sneen sier at dersom amerikanerne ønsker å være der lenger, kommer de til å utvide åpningstiden der også.

– Med det fine været som er ventet de kommende dagene, regner vi med at det er flere som vil sitte ute, sier han.

Ved siden av utvidede åpningstider, har Rekom sørget for ekstra bemanning, og leid inn flere sikkerhetsvakter til de kommende dagene.

Kan betale med dollar

Det er ikke første gang en utenlandsk flåte kommer på besøk til hovedstaden. I fjor kom blant annet en britisk flåte.

– Da var det mange som spurte om de kunne betale med britiske pund. Det lærte vi av, sier regionsjefen.

For å gjøre opplevelsen til de besøkende så smidig som mulig, har Rekom bestemt å godta betaling med dollar.

– Det er jo artig, vi gleder oss til å ta imot grønne sedler. Benjamin Franklins Benjamin FranklinsBenjamin Franklin er avbildet på 100-dollar seddelen, og er slang for amerikanske dollar., sier han.

– Ønsker dem velkommen

Kristina Johansen, kommunikasjonssjef i McDonald’s Norge sier at også de forventer besøk fra amerikanerne de kommende dagene.

– Vi ønsker alle velkommen i våre restauranter, og selvsagt også amerikanske soldater som besøker Oslo.

– Vi er forberedt på at en del av soldatene sikkert vil besøke en lokal McDonald’s for produkter de kjenner hjemmefra, men også produkter de bare kan få her. Vi skal ta dem, og alle gjester godt imot, skriver hun i en SMS til VG.