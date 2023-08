SNART 100: Erna Solberg besøker Bergmo omsorgssenter i Molde på sin valgkamptur i Møre og Romsdal og slo av en prat med Anne-Lise Hansine Winsløw Bjørset (lysegrønn genser), som snart blir 100 år. – Jeg håper å bli like gammel som deg, sa Solberg til henne.

Erna Solbergs nipunktsplan for eldreomsorgen: Lover ikke økt lønn

Erna Solberg fremmer i dag Høyres omsorgsløft i ni punkter. Men hun sier ikke hvor mye det vil koste – og vil ikke love mer lønn til sykepleiere og omsorgsarbeidere.

Kortversjonen Høyre-leder Erna Solberg har en ni-punktsplan for å forbedre omsorgssektoren: Blant annet opplæring for flere ufaglærte, tilleggsutdanning og lederskapsopplæring. Et annet forslag er etablering av primærhelseteam i alle norske kommuner.

Solberg antyder at det ikke er lønningene som er hovedutfordringen i omsorgssektoren, men mangel på personell.

Hun peker på at det blir langt flere eldre over 70 år de neste tiårene, samtidig som det mangler tusenvis av ansatte i helse- og omsorgssektoren

Mette Nord i Fagforbundet og Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener Solbergs tiltak mangler finansiering, og at lønn er avgjørende for å rekruttere og beholde personale. Vis mer

– Kvaliteten i eldreomsorgen må bli bedre. Derfor lanserer vi en nipunktsplan med våre viktigste tiltak for å satse på heltene som jobber i omsorgstjenestene i norske kommuner, sier Solberg.

Her er viktige punkter:

Flere ufaglærte skal bli faglærte.

Flere skal få etter- og videreutdanning.

Flere ledere skal få lederutdanning.

Etablere primærhelseteam i alle kommuner.

Her er alle punktene med utdypninger:

Info 1. Flere ufaglærte skal få bli faglærte Høyre vil redusere andelen ufaglærte i brukerrettet omsorg i kommunene med 10 % innen 2030. Høyre vil få flere helsefagarbeidere gjennom å tilby flere ufaglærte å ta fagbrev. 2. Flere skal få etter- og videreutdanning Blant annet flere klinisk avanserte sykepleiere og tilby flere masterutdanning i rus og psykisk helse. Etablere flere karriereveier innen sektoren. 3. Flere ledere skal få lederutdanning Høyre vil utdanne flere ledere innen sektoren, og tror det vil bidra til bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og at færre slutter i jobben. turnover på en arbeidsplass. 4. Etablere primærhelseteam i alle kommuner I primærhelseteam jobber flere yrkesgrupper sammen i team rundt pasienten, for eksempel lege, sykepleier, psykolog, ernæringsfysiolog og så videre. Prosjektet har vist gode resultater, men står i fare for å bli oppløst 1. januar 2024. 5. Mer fleksibel sykepleierutdanning Høyre vil sikre rekruttering til sykepleierutdanningen gjennom desentraliserte og fleksible studieløp. 6. Flere faste team i hjemmetjenesten, så pasienten får færre å forholde seg til Solberg sier mange eldre opplever at hjemmetjenesten består av ukjente fjes som ikke kjenner dem og heller ikke vet hvilke behov de har. Faste team sikrer kontinuitet. 7. Alternative turnusordninger for mer kontinuitet og heltid Langturnuser og alternative turnusordninger bidrar til mer heltid, lavere sykefravær, kontinuitet i pleien, og en mer forutsigbar hverdag for både pasienter og ansatte. 8. Flere kommuner må ta i bruk prosjektene «Tørn» og «Jobbvinner» KS-prosjektet Tørn er et forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer som skal øke heltidsandelen og andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse i kommunene. KS-prosjektet Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. 9. Arbeide mer systematisk for å redusere sykefravær Ifølge Arbeidsmiljøportalen er det er forebyggingspotensial for fravær innen

hjemmetjenesten på 48 % og for sykehjem på 40 %. Oppfølging av sykefravær krever samarbeid med bedriftshelsetjenesten, involvering av tillitsvalgte og verneombud, samarbeid med NAV og systematisk arbeidsmiljøarbeid. Solberg viser til Kamfjordhjemmet i Sandefjord, som reduserte fraværet fra 38 til 3 prosent. Vis mer

– Problemet er ikke om et tilbud driftes av kommunen eller en bedrift. Problemet er at vi mangler folk. Og verre ligger det an til å bli, sier Erna Solberg og viser til følgende statistikk:

De neste 40 årene vil antallet mennesker over 70 år dobles.

En ny NAV-rapport viser stor mangel på ansatte innen helse- og

omsorgssektoren. Der mangler i dag 13.000 arbeidstagere.

17.000 utdannede sykepleiere jobber utenfor helsetjenesten, ifølge Norsk

Sykepleierforbund (NSF).

PENGER TIL BESVÆR: Solberg vil ikke gi mer penger til kommunene for å øke lønningene innen omsorgssektoren.

– Hvorfor er ikke økt lønn ett av punktene for å bedre rekrutteringen til omsorgsyrkene?

– Lønn og lønnsutvikling er en viktig del av det å beholde helsepersonell, men det er også et forhandlingsspørsmål mellom kommunesektoren og fagforeningene, som vi politikere skal være forsiktige med å legge oss bort i.

– Det er mulig å overføre penger til kommunene med sterke signaler om at de skal øremerkes til lønn?

– Det ville startet en budkrig som jeg ikke tror vi er tjent med: Andre grupper ville selvsagt også krevd å få, hvis vi hadde blandet oss inn i lønnsdannelsen. Det er mye annet som kan skal til for å rekruttere nye folk og beholde de ansatte innenfor omsorgstjenestene i kommunene, som vi vil prioritere.

– Vil fremme i Stortinget

GLEDE: – Vi har det så godt at vi blir gamle, sa Anne-Lise Hansine Winsløw Bjørset til Erna Solberg. Hun blir hundre år senere i år.

– Kan du si noe om samlet kostnad for omsorgsløftet ditt?

– Det avhenger av behovet i de enkelte kommunene og er vanskelig å estimere nøyaktig. Staten skal absolutt bidra, og vi kommer i vårt alternative statsbudsjett for 2024 til å foreslå en kraftfull satsing på helsepersonell i eldreomsorgen. Det vil være et startskudd.

– En mulighet er å øke overføringene til kommunene, når dere ønsker et løft i de kommunale omsorgstjenestene?

– Vi tror på et nært samarbeid mellom staten og kommunene med tiltak blant annet knyttet til lederutdanning som staten driver og kommunene nyter godt av.

– Hvordan vil dere formelt fremme disse ni punktene?

– Flere av dem vil vi fremme i Stortinget og så vil vi legge dem inn i våre alternative budsjetter. Vi skal rekruttere nye, men vel så viktig er det å beholde dem som allerede er der, og da er etter- og videreutdanning viktig. 17000 sykepleiere jobber med helt andre ting. Det må vi gjøre noe med.

Høyre har tidligere gått ut med at de vil redusere andelen ufaglærte i brukerrettet omsorg i kommunene med ti prosent innen 2030.

– Ti prosent reduksjon i antallet ufaglærte fremstår som lite ambisiøst. Kan du si noe om hva det betyr i omfang?

– Det er ganske ambisiøst, men det er viktig for meg at det vi lover skal være realistisk. Det er vanskelig å tallfeste fordi antallet som jobber i sektoren skal forhåpentligvis øke, vi anslår at det vil gi rundt 4000 færre ufaglærte basert på antallet i dag. Og det vil trolig øke på grunn av økt behov.

VALGKAMP: Solberg kjører stort sett egen buss på sine valgkampturer, men i Møre og Romsdal ble det også en tur med Hurtigruta, fra Molde til Ålesund.

– En av de store utfordringene

– Det fremstår ikke som veldig realistisk at dere skal greie å skaffe nok varme hender når eldrebølgen virkelig slår inn om få år: Det er flukt fra omsorgsyrkene i en tid hvor det er stort behov for kraftfull økning av personell?

– Det er en av de store utfordringene og er en viktig årsak til at vi vil ha fokus på hvorfor så mange forsvinner ut av omsorgsyrkene. Noen vil si at lønn er viktig, men jeg tror mye av årsaken er forhold som at det er vanskelig å få hverdagen til å gå opp med dagens turnusordninger. Noen opplever at de ikke strekker til og noen at de ikke blir satt nok pris på.

Hun legger til:

– Det er mange årsaker til at vi er der vi er. Derfor må vi jobbe med mange tiltak. Våre punkter vil hjelpe. Det er dette vi må diskutere fremover.

LO ER IKKE IMPONERT: Nord organiserer helse – og omsorgsarbeidere i landets kommuner.

Kritisk

Leder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet, som organiserer ansatte i kommunene, sier at Erna Solberg slår inn åpne dører.

– Dette er i stor grad tiltak som Ap/Sp-regjeringen har foreslått i sin eldrereform. Dessuten følger det ikke penger med. I sine budsjettforslag kutter Høyre i overføringene til kommunene og Høyres ordførerkandidater varsler dessuten at de vil redusere eiendomsskatt og avgifter. Det gir mindre penger til eldreomsorgen, sier Nord.

Hun mener Høyre har altfor lave ambisjoner når de lover at det skal bli 4000 færre uten formell kompetanse.

– Bare i Oslo setter byrådet av 400 millioner kroner, slik at 10.000 fast ansatte helsearbeidere skal få kompetanseheving. Erna Solberg bør lære av Raymond, sier Nord.

Hun sitter for øvrig i Aps sentralstyre, og Fagforbundet gir flere millioner kroner til Aps valgkamp.

LØNNSKRAV: NSF-leder er sterkt kritisk til at Solberg ikke leverer på lønn.

– Oppsiktsvekkende

– Det er mye bra her, ikke minst satsingen på økt kompetanse, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Men lønn kommer ingen utenom. Det er oppsiktsvekkende at Høyre mener at helse- og omsorgssektoren skal være den eneste sektoren hvor lønn ikke kan benyttes i konkurransen om arbeidskraft, sier Larsen.

Hun legger til at men NSF er enig i at det ikke er lønn alene.

– At politikerne skyver ansvaret fra seg, løser ikke kommunenes trange økonomi. Rammene gjør det vanskelig for kommune bruke lønn som virkemiddel for å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiekompetanse.