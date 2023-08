Torsdag 17. august: Dette har skjedd i natt

12 personer er skadet etter at en buss kjørte inn i Vahl skole på Tøyen sent onsdag kveld. For to av de skadede er tilstanden kritisk. – Alt tyder på at det er en ulykke, og ikke noe som har blitt gjort med vilje, sier politiets innsatsleder.

Ingrid Hovda Storaas

VG