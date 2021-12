14. desember: Dette skjedde i natt

Patrick Berg vant både Kniksens hederspris og Årets spiller-statuetten da de norske fotballagene feiret seg selv mandag kveld. Til VG sier Berg at Bodø/Glimt bør selge ham nå: – Det er litt som det er blitt med kontrakter og fotball. Det er Glimt sin mulighet til å få et økonomisk godt salg for meg som spiller med tanke på at jeg har ett år igjen av kontrakten.