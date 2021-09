HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog sier at det kan bli press på spesialisthelsetjenesten dersom mange barn blir smittet i vinter.

Guldvog om at mange barn kan trenge helsehjelp i vinter: − Vil ikke dramatisere dette

Tirsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK at flere tusen barn kan trenge tilsyn av spesialisthelsetjenesten gjennom vinteren. – Trenger ikke være veldig alvorlig, sier han til VG.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I Norge er det rundt 800.000 barn under 12 år som ikke har tilbud om vaksine.

Hvis halvparten av disse blir smittet av coronaviruset, som Danmark har anslått at vil skje, kan det bety at flere tusen norske barn vil trenge tilsyn av spesialisthelsetjenesten i løpet av vinteren, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK tirsdag.

Til VG sier helsedirektøren at Helsedirektoratet ikke har laget et estimat på hvor mange barn som kan trenge tilsyn av spesialisthelsetjenesten, men at han ikke kan utelukke at halvparten av barna under 12 år kan bli smittet av corona gjennom vinteren.

– Vi regner med at rundt ett barn blant 250 som er smittet, kan ha behov for tilsyn fra spesialisthelsetjenesten. Men det kan være en kort konsultasjon til en innleggelse, det trenger ikke være veldig alvorlig, sier Guldvog til VG.

– Jeg vil ikke dramatisere dette på noen måte, men vi må være beredt på at hvis mange barn blir smittet, så kan trykket på spesialisthelsetjenesten bli stor.

– Kan det bli aktuelt med nye tiltak for å begrense smitten blant unge?

– Det viktigste vi kan gjøre nå, er å vaksinere oss alle sammen. På den måten vil også smittetrykket gå ned i den uvaksinerte delen av befolkningen, som vil komme barna til gode, sier Guldvog.

– Vi må følge med fortløpende gjennom vinteren og se om det er nødvendig med tiltak blant barna. Først og fremst gjelder tiltakene vi kjenner, som trafikklysmodellen i skolen.

Helsedirektøren vil ikke si noe om når direktoratet vil anbefale videre gjenåpning.

– Her er det hele tiden situasjonen på tidspunktet som vil være avgjørende, sier han.