SKREDOMRÅDET: Bilde tatt fra helikopter av området der skredet skjedde.

Ordfører før Gjerdrum-rapporten: − Viktig å få svar

Onsdag kommer ekspertutvalgets rapport om kvikkleireskredet i Gjerdrum. – Det er viktig å få svar på hvordan det kunne skje, sier ordføreren.

Gjerdrumutvalget har fått i oppgave av regjeringen å finne årsakene til kvikkleireskredet som kostet ti mennesker livet i romjulen i fjor.

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum sier at det er viktig å få svar på årsaken til katastrofen.

– Det betyr mye for oss. Det er en svært tragisk og alvorlig hendelse, og det er klart at det er viktig å få svar på hvordan noe sånt kunne skje, sier han.

ORDFØRER: Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum håper på tydelige svar om årsaken til kvikkleireskredet som rammet kommunen i romjulen.

Glade for et tydelig svar

Ordføreren er forberedt på at også kommunen får søkelyset på seg i rapporten.

– Dette er et område hvor det har foregått ulike tiltak i flere generasjoner. Det er flere aktører som har vært involvert og kommunen er en av dem. Det må vi bare forholde oss til, sier Østensen.

Han håper at rapporten er så tydelig som mulig.

– Vage antydninger og den slags er vanskeligere å forholde seg til når det gjelder å ta lærdom. Vi vil jo at svaret skal kunne brukes i framtiden for å kunne gjøre bedre vurderinger av alt som har med grunnforhold å gjøre. Vi er glade for at utvalget mener å ha et tydelig svar på årsakssammenhengen.

Lover svar

Utvalgsleder Inge Ryan bekrefter overfor NTB at de kommer med et svar på hva som skjedde.

– Vi vil legge fram en konklusjon om hvorfor det raste på Gjerdrum 30. desember. Det skal vi svare på onsdag, sier han til NTB.

Utvalget har arbeidet siden februar med rapporten.

– Vi har jobbet mye med ulike typer undersøkelser og intervjuer. Vi har intervjuet en rekke personer som forteller om forholdene på Gjerdrum og hva som skjedde da det raste, sier Ryan.

PÅ BEFARING: Tidligere i år var utvalgsleder Inge Ryan og resten av utvalget på befaring i skredområdet.

Krevende

Utvalgslederen forteller at de også har gått gjennom en rekke dokumenter fra da området ble bygget ut, og at de har gjort en del nye undersøkelser, både geotekniske og hydrologiske.

– Det har vært både spennende og krevende. Det er veldig mange man skal snakke med, men vi har samarbeidet godt med Gjerdrum kommune og innbyggerne. Det har vært krevende å komme fram til noe som er solid nok, og det mener jeg at vi gjør, sier utvalgslederen.

– Blir dette en fordeling av skyld?

– Det ligger ikke i mandatet vårt å fordele skyld eller erstatningsansvar.

Oppdraget til utvalget er todelt. De leverer nå en delrapport om hva som skjedde i Gjerdrum. Del to handler om hva som kan gjøres nasjonalt for å forebygge denne typen ulykker, og denne rapporten skal leveres i begynnelsen av 2022.

DØDELIG SKRED: Ti personer mistet livet i skredet som rammet Gjerdrum 30. desember i fjor.

– Et år vi ikke kommer til å glemme

Det var tidlig på morgenen 30. desember i fjor at store leirmasser raste ut i et boligområde i Gjerdrum. Minst ni boligbygg raste ut. Ti personer mistet livet og ti personer ble skadd. Flere hundre ble evakuert.

Ordføreren forteller at hendelsen har preget lokalsamfunnet på en alvorlig og gjennomgripende måte.

– Det er så mange mennesker som har vært berørt av ulik grad. Det tar så mye av vår oppmerksomhet i kommunen. Vi er veldig, veldig mange som ikke har hatt tid til å gjøre eller tenke på så mye annet. Det har vært et år vi ikke kommer til glemme, sier ordfører Anders Østensen til NTB.

