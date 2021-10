Les dagens VG her!

I FHIs verstefallscenarioer for vinteren, blir 60-70 personer innlagt på sykehus daglig fra senhøsten. Dette har FHI også tidligere sagt at de er bekymret for. Men nå har de også lagt frem en rapport, der de har regnet på hva det kan bety.

Politiet mener mistanken mot den Tengs-siktede er styrket, og varsler rettssak høsten 2022. Forsvareren peker på mulig forurensning og usikkerheter ved det nye DNA-funnet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler nå at Norge vil legge store penger på bordet på FNs klimakonferanse i Glasgow. Støres regjering vil doble norsk klimafinansiering til utviklingsland innen fem år – fra sju til 14 milliarder kroner årlig.

6. november braker det løs med ny maskekonkurranse. På nytt skal TV-seerne og detektivpanelet gjette hvilke åtte kjendiser som befinner seg bak kostymene. Her er årets «Maskorama»-kostymer.

BERGEN (VG) (Brann – Viking, 0–2) «Fotball-parodien» i regnværet i Bergen ble vunnet av Viking. Det sender laget opp på bronseplass etter en oppsiktsvekkende kamp som Brann-trener Eirik Horneland mener ikke burde vært spilt.

