KAN FÅ KAPASITETSUTFORDRING: Flystreiken kan føre til utfordringer for kommende vaktbytte på intensivavdelingen på UNN i Tromsø. Går det ikke, kan kapasiteten bli redusert for de aller sykeste pasientene.

SAS-streiken kan true sykehuskapasiteten: − Stadig høyere risiko

Streiken kan føre til vaktbyttetrøbbel for Universitetssykehuset i Nord-Norge. – Virksomheten vår er forsvarlig, men vi opererer med en stadig høyere risiko, sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Seks intensivsykepleiere står i fare for å ikke nå frem til vaktbytte på Universitetssykehuset i Nord-Norge på mandag på grunn av streiken, og Svalbard kan stå uten anestesilege i flere timer dersom streiken fortsetter.

SAS-streiken har ført til hundrevis av kansellerte flyginger siden pilotene gikk ut i streik mandag denne uken. Det har isolert Svalbard – der SAS-flyene er innstilt, og Norwegian-flyene er fulle.

– Avstandene i Nord-Norge er store. UNN er avhengig av fly både for å få sommervikarer til Tromsø og for å gjennomføre mannskapsbytte av anestesilege på Svalbard. Dette skal egentlig skje på mandag, men det er utfordrende på grunn av streiken, sier Lindekleiv.

– Seks intensivsykepleiere høres kanskje ikke så mye ut, men det er totalt 30 vakter. Kommer ikke de, sliter vi med å opprettholde kapasiteten på intensivavdelingen vår.

Ifølge Lindekleiv kan resultatet, dersom vaktbytte ikke kan gjennomføres, bli at sykehuset må redusere antall tunge intensivplasser, altså plassene for de sykeste pasientene, fra åtte til seks.

Følg med på kanselleringer i VGs oversikt her

Hardt presset bemanning

For anestesilegebytte på Svalbard, er én mulighet å bruke et fly Sysselmesteren på Svalbard har chartret tirsdag. I så fall står øygruppen uten anestesilege i de timene flyturen tar tur/retur. Anestesilegen på Svalbard brukes om bord i redningshelikopteret og bistår Longyearbyen sykehus med akutt kritisk syke pasienter.

En annen mulighet er å sende et luftambulansefly for å gjennomføre vaktbytte, sier Lindekleiv.

– Men det er også uheldig, og fører til en reduksjon i ambulanseflyberedskapen.

– Når det gjelder intensivsykepleierne, kan de som allerede er på jobb fortsette å jobbe frem til vikarene kommer?

– Vi har lavdrift og det er allerede høy belastning på våre medarbeidere som ikke er i ferie. Vi er avhengige av vikarene for å kunne drifte på dagens nivå.

UTFORDRING: Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset i Nord-Norge forteller at SAS-streiken skaper utfordringer for bemanningen ved sykehusene i Nord-Norge.

– Avhengige av å ha en velfungerende flytransport

– Hvordan vurderer du situasjonen?

– Virksomheten vår er forsvarlig, men vi opererer med en stadig høyere risiko. Streiken skaper over tid risiko for liv og helse, sier Lindekleiv. Han legger til at det ikke er lett å finne alternativ transport, og at avgangene til de andre flyselskapene er utsolgt.

Dette har han også rapportert til statsforvalteren.

På VGs spørsmål om han har ønsket streiken avblåst overfor statsforvalteren, svarer han:

– Vi er avhengige av å ha en velfungerende flytransport i Nord-Norge og håper partene i streiken raskt finner en løsning. Det er Helsetilsynet som vurderer faren for liv og helse. Vi rapporterer situasjonen og forholder oss til de vurderingene Helsetilsynet gjør.

ÉN ANESTESILEGE: Longyearbyen har én anestesilege, som er ansatt i Universitetssykehuset i Nord-Norge. Denne legen er også med i SAR-helikopteret på øya.

Ingen forhandling mellom partene

Roger Klokset, som leder Norske SAS-flygeres forening (NSF) sier til VG at de fortsatt ikke er kalt inn til møte med riksmegleren. Han bekrefter imidlertid til VG at det har vært et «statusmøte» med de svenske meglerne i Stockholm i helgen, men uten at det ha vært noen forhandling. Børsen meldte om dette først.

– Møtet var på initiativ av svenske meglere, og begge parter var til stede, sier Klokset til VG. På vegne av pilotene møtte den svenske pilotforeningen.

Det er snakk om «klargjøring av posisjoner» og ingen konkrete forhandlinger, understreker han.

– Vi har fortsatt ikke hørt noe fra SAS-ledelsen som gir grunnlag for reelle forhandlinger, sier han videre.

Tidligere i helgen varslet riksmegler Mats Wilhelm Ruland at han nok vil kalle inn partene snart. Samtidig har SAS søkt om dispensasjon for Svalbard for å kunne hente hjem de som sitter fast der.

– Den er under fortløpende vurdering, sier Klokset til VG om status for denne søknaden.

INGEN FORHANDLING: Leder for SAS-pilotene Roger Klokset sier det ikke har hørt noe fra SAS-ledelsen som gir grunn til reelle forhandlinger.

Har ikke fått Svalbard-dispensasjon

Kommunikasjonssjef i SAS Norge, Tonje Sund, sier de håper på en dispensasjon fra mandag av:

– Dessverre har vi ikke fått unntak fra fagforeningene for Svalbard-flyginger enda, men håper og er optimistiske på at det blir godkjent for i morgen.

Når det gjelder forhandlinger, sier hun følgende:

– Det er ikke noe nytt å melde. Vi er i kontakt med megleren, som nevnt i går. SAS ønsker naturligvis å forhandle.