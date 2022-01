TAR OVER: – Letter man på tiltakene, vil vi få en ytterligere økning av omikronsmitte, sier fagdirektør Jan Frich.

Fagdirektør i Helse Sør-Øst: − Forbereder oss på flere innleggelser

Omikronbølgen har fortsatt å vokse kraftig, til tross for strenge tiltak i samfunnet. Fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst beskriver situasjonen som krevende.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er svært bekymret for uvaksinerte. De er helt på bar bakke mot denne smitten og har ingen beskyttelse mot omikron, sier Frich.

Forskning fra Imperial College i London viser at det kan være 40 prosent lavere sjanse for å utvikle alvorlig sykdom med omikron enn med delta.

– Det er veldig positivt. Men det er en stor grad av usikkerhet i tallene. Effekten av mindre sjanse for alvorlig sykdom blir borte, hvis dobbelt så mange blir smittet. Vi forbereder oss på flere innleggelser i slutten av januar og inn i februar, sier Frich.

Les mer: Dette sier de siste studiene om omikron

Flere av sykehusene i helseregionen har nå covidsyke pasienter smittet med omikron-varianten.

Ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, er to pasienter under 30 år innlagt med omikronsmitte, ifølge seksjonsleder ved avdeling for anestesiologi i Akuttklinikken, Anne Bøen. Begge er fullvaksinerte, men det er uklart om de har underliggende sykdommer.

– Det er for tidlig å si noe om forløpet til pasientene med omikronsmitte, annet enn det tallene forteller oss. To av våre pasienter på sengepost har bekreftet omikronsmitte. Det ligger ingen på intensivavdeling i Helse Sør-Øst med bekreftet omikron, sier Bøen.

TO INNLAGT: Seksjonsleder Anne Bøen har to unge pasienter med omikronsmitte på sin avdeling på Oslo Universitetssykehus.

Også Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har en covidpasient innlagt med bekreftet omikronsmitte. Vestre Viken bekrefter at det har vært innlagt 13 pasienter med sannsynlig omikronsmitte.

– Andel av de positive prøvene som er sannsynlig omikron er nå over 80 prosent, sier kommunikasjonsmedarbeider Ole-Jonny Karlstrøm i Vestre Viken sier til VG.

Silje Jørgensen, smittevernsoverlege ved Akershus Universitetssykehus, bekrefter at de har hatt mange tilfeller av omikronsmitte hos ansatte som er vaksinert med tre doser.

– De har ikke blitt alvorlig syke og det er foreløpig for tidlig å si i hvilken grad omikron gir alvorlig sykdom hos vaksinerte. Her må man ikke dømme på bakgrunn av enkelttilfeller, men se på det store bildet. Det er grunn til å tro at selv tre vaksinedoser ikke vil kunne beskytte absolutt alle mot alvorlig sykdom, men god grunn til å tro at det vil beskytte det store flertallet, sier Jørgensen.

– Tar helt over om to uker

Fagdirektør Jan Frich forteller at de på sykehusene i Helse Sør-Øst nå ser to forhold:

– Det ene er at omikron er mer smittsom enn delta og at det vil komme en smittebølge raskere enn med de andre variantene. Det andre er at bølgen av smittede blir større, men at det kan være noe mindre sjanse for at sykdommen krever innleggelse på sykehus.

CORONASMITTE: Analysene viser at en stadig større andel av coronaprøvene er av omikronvarianten.

I helseregionen screenes nå rundt 70 prosent av coronaprøvene til sykehuspasientene for å avgjøre hvilke mutasjon det dreier seg om. NRK har skrevet at FHI ønsker seg fullstendig oversikt, men Frich mener det er nok å screene 70 prosent for å se en retning på utviklingen.

– I løpet av to uker økte andelen omikron fra 12 prosent til 58 prosent i tester fra sykehusene i vår region. Vi undersøker dette fordi vi vil vite hvor smittsomt omikron er sammenlignet med delta-viruset. Nå er andelen over 80 prosent.

Mutasjonen ble første gang registrert i Norge i uke 47, og i uken før jul ble omikron den dominerende varianten i Norge.

– Om to uker tror vi at den har tatt helt over, sier Frich.

Smitteverntiltakene har ført til mindre deltasmitte. Men omikronvarianten smitter lettere, og dermed sprer den seg til tross for tiltakene.

– Virusvarianten er mer smittsom, og den gir ikke mildere sykdom for den som blir alvorlig syk, sier Frich

Han er bekymret fordi uvaksinerte har mye større sjanse for å bli smittet nå.

– Det er fortsatt en betydelig andel ikke er vaksinert. Det er kjempebra at mange har fått tredje vaksinedose. Men med den mer smittsomme varianten er det mye større risiko for at de uvaksinerte blir smittet nå, sier Frich.

SMITTEBÆRENDE: Intensivsykepleier Ingrid Katharina Bjørnøy (t.h) behandler covidsyk pasient sammen med kollega Trine Lydersen (t.v). Koordinator Helene Saxebøl følger med i bakgrunnen. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Kan smittes på nytt

Personer som har vært smittet av coronavirus tidligere i pandemien, kan bli smittet på nytt av det svært smittsomme omikron.

– For ett år siden var det veldig få vaksinerte og det var en klar sammenheng mellom antall smittede og innlagte. Man kunne si ganske sikkert hvor mange som ville bli innlagt på sykehus. Det kan man ikke beregne like godt nå. En veldig stor andel er vaksinert og det beskytter. Likevel blir en del smittet på nytt, de får reinfeksjoner uten at de får kraftige symptomer. Fordi kroppen kjenner viruset raskt igjen. Det blir raskt nedkjempet, men i en periode vil man kunne smitte andre, sier Frich.

Han sier at kurven over innleggelser av uvaksinerte, ligner veldig på kurven vi så i den uvaksinerte befolkningen for ett år siden.

– Nå er mange vaksinerte, og blant dem er det en mye mindre andel som blir syke og må legges inn på sykehus. Kurven for de vaksinerte er helt annerledes enn for de uvaksinerte, sier Frich.

I Helse Sør-Øst forbereder sykehusene seg på innleggelser av flere covidsyke fra slutten av januar.

– Vi gjennomgår beredskapsplaner og vi har nettopp gjennomgått alle planer rundt intensivkapasitet . Vi tar også en gjennomgang av de vanlige sengeplassene. Ved veldig utbredt smitte kan vi få et økt antall innleggelser som krever enklere sykehusbehandling, sier Frich.