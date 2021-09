Les dagens VG her!

Selv moderate mengder med alkohol kan øke risikoen for en av de vanligste hjertesykdommene, viser ny forskning.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Eksperter gir råd om anbefalt mengde alkohol. Her er vanlige årsaker til sykdommen og symptomer du bør kjenne til.

Kjell Ingolf Ropstad trekker seg både som leder for Kristelig Folkeparti og som barne- og familieminister etter skattegrep-avsløringene. Kjell Ingolf Ropstad hadde ikke noe valg. Han måtte trekke seg. Men han bærer ikke alene ansvaret for det som har skjedd, skriver Hanne Skartveit

Pandemien gjorde at Petter Schjerven (53) måtte ta grep om egen økonomi og tenke annerledes. Mye skal til før han vippes av pinnen, men i høst fikk han seg en skikkelig tankevekker.

Det ble kalt «uskjønt» da Ingrid Wigernæs tok kampen for å konkurrere på ski. Lite er skjønnere enn at den 93 år gamle langrennspioneren nå blir dobbelt hedret. Lørdag 18. september 2021 blir stående som en merkedag i norsk skihistorie. Med stortingspresidenten, idrettspresidenten og skipresidenten til stede, er ikonet Ingrid Wigernæs blitt slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. VG gratulerer!

«Bismarck» var et av de mektigste slagskipene i den tyske marinen under andre verdenskrig og ble sjøsatt 14. februar 1939. Britene måtte sette inn støtet med fire krigsskip, tusenvis av granater og hundrevis av skudd for å utfordre sjøgiganten. Les historien om tyskernes stolthet her.

