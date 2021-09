TOALETTPAUSE: VG og Bergensavisen ble mandag kveld vitne til at den drapssiktede mannen ble ført til publikumstoalettet på politihuset.

Her tar politiet drapssiktet til publikumstoalett: − Skulle selvfølgelig ikke skjedd

BERGEN (VG) Mandag kveld tok politiet i Bergen den drapssiktede mannen i 30-årene på publikumstoalettet under avhørspause. – Det er jo ikke bra, sier forsvarer Morten Grimstad.

Like før klokken 21 er det bevegelse inne på politihuset i Bergen. I resepsjonen ved den godt opplyste publikumsinngangen, fører en politibetjent den siktede mannen i 30-årene inn på et toalettet.

Siktede er ikledd en grå college-genser, mørke joggebukser og slippers uten sokker. Han fremstår rolig og fattet.

De blir stående i resepsjonen en stund, før siktede går inn på toalettet alene. Politimannen blir stående i døren samtidig som en annen politibetjent kommer til, før siktede kommer ut av toalettet og blir ført lenger inn på politihuset igjen.

Det hele skjer like foran Bergensavisen og VG, som står utenfor politihuset.

På spørsmål til mannens forsvarer Morten Grimstad, om hva han synes om at toalettpausen ble gjort på denne måten, svarer han:

– Nei, det er jo ikke bra.

Til Bergensavisen utdyper han:

– Jeg fatter ikke at dette går an. Det burde vært mulig å gjøre det på en langt mer diskret måte, sier forsvarer Morten Grimstad til avisen.

– Kommer du til å ta dette videre?

– Ja, det kommer jeg til å gjøre, men det må jeg komme tilbake til, sier forsvareren til avisen.

Kommunikasjonssjef Arne Lutro sier til VG rundt klokken 23 at man ikke har lykkes i å få en forklaring på hvorfor siktede ble tatt med på dette toalettet.

– Men det skulle selvfølgelig ikke skjedd. Dette vil vi undersøke nærmere i morgen, sier Lutro.

Den drapssiktede mannen har mandag sittet over seks timer i avhør.

– Det har gått greit med avhør, han har svart på spørsmål, sier mannens forsvarer, Morten Grimstad, til VG.

Grimstad kom like etter klokken 21.30 ut fra politihuset i Bergen, etter å ha bistått den drapssiktede mannen i et flere timer langt avhør. Avhørene startet like etter klokken 15 mandag ettermiddag.

Mannen er siktet for drap på en kvinnelig Nav-ansatt i 50-årene, og for grov kroppsskade mot en kvinne i 30-årene.

Det var tidlig mandag formiddag at politiet fikk inn dramatiske meldinger fra ansatte på Nav Årstad om at en mann hadde knivstukket personer inne på kontoret.

Den drapssiktede mannen var på Nav-kontoret i forbindelse med en samtale med den nå drepte kvinnen og den skadde kvinnen.

Advokat Grimstad ønsker ikke å si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen mot ham.