FOR SMÅTT: Ståle Clementsen, som er overlege og foretakstillitsvalgt ved Ahus, mener man bygger for små sykehus.

Overlege på Ahus: − Bekymringsfullt at det allerede er fullt

Overlege og tillitsvalgt ved Ahus, Ståle Clementsen, sier det kan bli tøft for allerede fulle sykehus om influensasesongen setter inn, samtidig som det blir glatt ute. Han mener det bygges for små sykehus i landet.

– Det som er annerledes nå enn for et år siden, er at det er veldig stor pågang av andre pasienter også, sier overlegen.

Ståle Clementsen, som er overlege og foretakstillitsvalgt ved Akershus universitetssykehus (Ahus), beskriver situasjonen på sykehuset som svært kritisk to uker tilbake, med mange pasienter liggende på korridor, full intensivavdeling og en vanskelig situasjon på akuttmottaket. Men forrige uke løsnet det noe.

– Sykehuset er fullt, men ikke like overfylt som for halvannen uke siden. Så får vi håpe det holder seg rolig fremover. Det er bekymringsfullt at det allerede er fullt på sykehusene i hovedstadsområdet før vinteren er i gang.

Mandag forrige uke slo de ansatte ved akuttmottaket på Ahus alarm om at de ikke får sendt sine pasienter videre fordi sengepostene er så fulle.

– Hvis det blir en kraftig influensasesong, samtidig som det er glatt ute, kan det bli tøft. Jeg tror det blir en lang vinter, sier Clementsen.

– Mye tøffere enn det var

I et brev sendt til kommunene og landets statsforvaltere, skriver Helsedirektoratet at smittesituasjonen ser ut til å true sykehuskapasiteten:

– FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke snus raskt med effektive tiltak.

Torsdag var det 184 coronapasienter innlagt på norske sykehus, som er på høyde med tallene i slutten av april. Før helgen var det 173 innlagte.

Overlegen ser med bekymring på arbeidsmengden til helsepersonell, som har stått i en tøff situasjon i snart to år. Sykefraværet går nå kraftig opp, forteller han.

– Det er et klart tegn på at ting ikke er som de skal være, sier han.

Mandag uttrykte Legeforeningen og Sykepleierforbundet bekymring over situasjonen, og mener at kapasiteten på sykehusene ikke er bedret gjennom hele perioden med pandemi.

– Vi har i så mange år snakket om at kapasiteten er dårlig, og for denne vinteren er det ikke så mye vi får gjort. Nå må vi bare stå i det, sier Clementsen.

Han peker på bemanningen på intensivavdelingen som den største flaskehalsen.

– Det vi ser nå, sammenlignet med starten, er denne trettheten etter å ha stått i noe over så lang tid. Man har ikke så mye å gå på lenger. Det å brette opp ermene på nytt, er mye tøffere enn det var.

– Bygges for smått

Noen sykehus rundt i landet har måttet utsette behandling som kan vente, og det er iverksatt ulike lokale tiltak.

På akuttmottaket på St. Olavs hospital var det forrige uke så fullt at pasienter ble liggende i timevis, og sykehuset har gått over til gult nivå, blant annet fordi sykehuset ikke får sendt ferdigbehandlede pasienter ut.

Onsdag gikk Helse Fonna også over til gul beredskap, og reduserer planlagt aktivitet, fordi det er fullt på flere avdelinger.

– Det som er krevende er at man har veldig liten mulighet til å hente inn folk utenfra. Det å ha en full korridor og for få ansatte på jobb, blir en snøball som ruller, da de få bare må jobbe enda mer. Da blir det såpass tøft å stå i, og folk blir borte, sier Clementsen.

KRITISK SITUASJON: Overlege og tillitsvalgt ved Ahus, Ståle Clementsen, beskriver en svært kritisk situasjon på sykehuset to uker tilbake. Nå håper han det holder seg rolig fremover.

Han mener det bygges for små sykehus i landet.

– Det å bygge sykehus med en god grunnbemanning og god nok plass, gjør at vi kan ha en større fleksibilitet. Vi har sett en trend i mange år nå at sykehus bygges for små, med liten plass til å ta imot ekstra pasienter under en pandemi.

Ahus driftes med høyt belegg hele året, og når det kommer en topp, har man liten buffer, sier overlegen.

– Det planlegges bygging av flere sykehus fremover som jeg er redd også blir for smått, igjen. Jeg er redd dette er et problem som kommer til å vedvare, i hvert fall for Ahus.

Helseministeren: Stemmer ikke

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det ikke er riktig at kapasiteten ikke er økt under pandemien.

– Et samlet storting tilførte økte midler både i fjor og i år for å kunne håndtere pandemisituasjonen. Sykehusene har laget planer for gradvis kapasitetsøkning avhengig av behovet. Dette gjelder både ordinære senger og intensivsenger.

Kjerkol sier at det i forbindelse med økningen i innleggelser i januar i år, ble midlertidig økt intensivkapasitet enkelte steder.

– Det har vært og er et samarbeid mellom sykehusene for å avlaste hverandre ved økt pågang.

UENIG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det ikke er riktig at kapasiteten ikke er økt under pandemien.

Helseministeren har forståelse for at det er krevende for både ansatte, pasienter og pårørende at vi nå ser en kraftig økning i luftveisvirus og RS-virus, i tillegg til coronasyke pasienter. Samtidig har flere sykehus mange utskrivningsklare pasienter som kommunene ikke klarer å ta imot.

– For regjeringen er det viktig at sykehusene er godt rustet til å stå i denne situasjonen. Vi har derfor foreslått i tilleggsbudsjettet å øke bevilgningene til sykehusene med til sammen 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen i 2022. Jeg følger situasjonen nøye og har dialog med sykehusene og kommunene.

