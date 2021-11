ORDFØRER: Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø kommune.

Tromsø vil ta i bruk coronapass neste uke

Regjeringen åpner nå for at kommuner kan innføre coronapass lokalt. Tromsø kommune vil ta i bruk ordningen så fort som mulig.

Grønt coronapass viser om du er vaksinert med én dose for mer enn tre uker siden, har hatt påvist corona det siste halvåret eller har tatt negativ test det siste døgnet.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er blant dem som har villet innføre coronapass, og har bedt om at Tromsø får være pilotkommune for en ordning med krav om coronapass.

Onsdag ble det innført en rekke restriksjoner i kommunen etter uker med hurtig stigende smitte. Nå er det krav om både munnbind og hjemmekontor, mens restauranter, barer og puber får kun servere ved bordene.

Men nå kan altså kommunen kunne ta i bruk enda et verktøy for å få bukt med smittespredningen.

– Vi vil senest innføre det tirsdag i uken som kommer, samme dag har vi formannskapsmøte.

Det sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til VG fredag ettermiddag.

Med coronapasset vil kommunen kunne styre hvem som får delta på blant annet ulike arrangement.

– Vi ønsker å bruke det på kulturarrangement, konserter, konferanser, i julebordsesongen og i utelivsbransjen generelt, sier ordføreren.

Han er tydelig på de først vil se på hvordan departementet anbefaler å bruke passet, før de slår fast hvordan passet faktisk blir brukt.

Wilhelmsen viser til erfaringene fra Danmark, der han sier at passet har fått flere til å vaksinere seg for ikke å gå glipp av ting du må har coronapass for å få tilgang til.

– Dette er bra for at enda flere skal vaksinere seg, bra for hele reiselivsnæringen fordi vi er inne i nordlys-sesong, og det gjør at vi kan ha et enda mer åpent samfunn.

Tar avgjørelse på mandag

Trondheim kommune innførte også onsdag forsterkede tiltak i kommunen, etter den kraftige smitteøkningen. Nå er det munnbindpåbud i byen, og trafikklysmodellen er innført i grunnskolen.

Mye tyder på at også Trondheim vil ta i bruk coronapass lokalt, men kommunen vil bruke helgen på å vurdere hvordan det i så fall skal gjøres.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune overfor NTB.

Mandag morgen samles kriseledelsen for å ta en avgjørelse.

– Vi registrerer det som er blitt sagt på dagens pressekonferanse, og det er jo noe som har vært etterspurt hos oss, sier Tiller.

Han sier kommunen må finne ut av hvordan et slikt pass best kan brukes, og hvilke konsekvenser det kan få.

I forbindelse med gjenåpningen, ba forrige regjering FHI og Helsedirektoratet utrede beredskapsplaner for både tiltak og hvordan coronapass kunne brukes innenlands «ved en vesentlig forverret smittesituasjon».

Oppdraget ble levert 15. oktober, dagen etter at en ny regjering var på plass, men da var de enige om at det ikke var nødvendig å ta passet i bruk på det tidspunktet.