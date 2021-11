Dette gjør byene med coronapass

Regjeringen åpner nå for at kommuner kan innføre coronapass lokalt. Tromsø kommune vil ta i bruk ordningen så fort som mulig. Oslo venter med en eventuell innføring av passet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Grønt coronapass viser om du er vaksinert med én dose for mer enn tre uker siden, har hatt påvist corona det siste halvåret eller har tatt negativ test det siste døgnet.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er blant dem som har villet innføre coronapass, og har bedt om at Tromsø får være pilotkommune for en ordning med krav om coronapass.

Les mer: Her anbefaler Helsedirektoratet at coronapass kan brukes

Onsdag ble det innført en rekke restriksjoner i kommunen etter uker med hurtig stigende smitte. Nå er det krav om både munnbind og hjemmekontor, mens restauranter, barer og puber får kun servere ved bordene.

Men nå kan altså kommunen kunne ta i bruk enda et verktøy for å få bukt med smittespredningen.

– Vi vil senest innføre det tirsdag i uken som kommer, samme dag har vi formannskapsmøte.

Det sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til VG fredag ettermiddag.

Slik har smitteutviklingen vært i Tromsø:

Med coronapasset vil kommunen kunne styre hvem som får delta på blant annet ulike arrangement.

– Vi ønsker å bruke det på kulturarrangement, konserter, konferanser, i julebordsesongen og i utelivsbransjen generelt, sier ordføreren.

Han er tydelig på de først vil se på hvordan departementet anbefaler å bruke passet, før de slår fast hvordan passet faktisk blir brukt.

Wilhelmsen viser til erfaringene fra Danmark, der han sier at passet har fått flere til å vaksinere seg for ikke å gå glipp av ting du må har coronapass for å få tilgang til.

– Dette er bra for at enda flere skal vaksinere seg, bra for hele reiselivsnæringen fordi vi er inne i nordlys-sesong, og det gjør at vi kan ha et enda mer åpent samfunn.

Se hvordan flere byer vurderer bruk av coronapass lenger nede i saken:

Oslo innfører ikke pass

– Vi kommer ikke til å innføre coronapass umiddelbart, slik Tromsø nå har varslet. Vi vil starte en planlegging av coronapass og vil senere komme tilbake til når det eventuelt vil bli innført.

Det sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap) til VG, etter at regjeringen fredag åpner for at kommuner kan innføre coronapass.

Han sier at smittesituasjonen i Oslo er annerledes enn i Tromsø.

– De har nok en litt annen situasjon i Tromsø og Trondheim nå. Vi har ikke rekordhøye smittetall i Oslo nå. 31. august var de oppe i 680, mens tallene i går var 415.

HELSEBYRÅD: Robert Steen (Ap) i Oslo.

Steen sier videre at det per nå heller ikke er aktuelt med innføring av énmetersregel; utelivsbransjen kan dermed se lyst på julebordsesongen.

– Hvis smittesituasjonen ikke forverres dramatisk, så går det an å se optimistisk på det. Men det er stor usikkerhet om situasjonen akkurat nå, så jeg vil ikke si noe skråsikkert.

Slik vurderer Oslo smittesituasjonen nå Helsebyråd Robert Steen (Ap) ser optimistisk på situasjonen i Oslo, hvis utviklingen ikke forverres. – Situasjonen i Oslo er godt under kontroll, uten skremmende tall når det gjelder dødsfall. Det største smittetrykket i Oslo er 10–12-åringene, hvor det smittes en prosent i uken. Fordi smitten er størst blant de unge, er det massetest i skolen som er prioritert tiltak nå. – Ikke aktuelt med munnbindpåbud nå – Når kan dere starte med en tredje dose for innbyggere mellom 18 og 64 år? – Regjeringen sa i dag at innbyggere mellom 18 og 64 år vil bli tilbudt oppfriskningsdose neste år. Vi er klare når nærmere føringer fra FHI foreligger, sier han og legger at de nå jobber med de over 65 år. Han sier forverring på to områder kan gjøre at hans lettere optimisme, kan ende med strengere tiltak i Oslo. – En kombo av corona, RS-virus og influensa gir usikkerhet: Kommer det oppå hverandre og legger dramatisk trykk på helsevesenet vårt, kan det bli en utfordring. – De andre er hvis effekten av dose to forringes mer enn vi hittil har trodd; noe som kan presse smitten videre opp. – Er det aktuelt å innføre munnbindpåbud på offentlig kommunikasjon? – Det er et av verktøyene vi har, men hittil har vi ikke funnet grunnlag for å fatte noen slik beslutning. Vis mer

Trondheim: Venter med å ta avgjørelse

Trondheim kommune innførte også onsdag forsterkede tiltak i kommunen, etter den kraftige smitteøkningen. Nå er det munnbindpåbud i byen, og trafikklysmodellen er innført i grunnskolen.

Ifølge ordfører Rita Ottervik (Ap) vil kommunen ikke vurdere å innføre coronapass før de absolutt må. Det vil si om smittetrykket tilsier at de må innføre restriksjoner i kulturliv og for arrangement.

Skulle det skje, er coronapasset godt å ha i bakhånd.

– Det er veldig positivt. Det gir oss et verktøy i kisten som vi kan ta i bruk om vi trenger det. Vi er ikke der at vi har fattet en beslutning om å stenge ned konserter eller arrangement. Men om vi kommer dit, så er det et veldig bra verktøy, sier Ottervik til VG.

ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap) i Trondheim kommune.

Mandag morgen samles kriseledelsen, men noen avgjørelse om coronapasset kan og vil ikke bli fattet da. Det er nemlig opp til formannskapet, som etter planen møtes 24. november.

– Da vil vi vurdere hva vi eventuelt innfører.

Ottervik sier at de nå først må se an hvordan tiltakene som ble innført onsdag treffer, før de tar beslutninger om eventuelle nye tiltak, som innføring av passet.

Hun presiserer også smittepresset for øyeblikket er størst på skolene, blant elever og deres foresatte.

Følger situasjonen nøye

Også Bergen kommune vil vente med en eventuell innføring av coronapasset. Det opplyser helsebyråd Beate Husa (KrF) til VG.

Hun sier at de første fikk vite om åpningen torsdag og derfor trenger «litt tid» til å vurdere hva det vil si for kommunen.

– Vurderingen av dette vil være avhengig av smittesituasjonen lokalt. Vi vil sette oss inn i det regjeringen kommer med knyttet til passet, og det vil også bli en del av vurderingen vår, sier hun.

BYRÅD: Beate Husa (KrF) for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune.

Husa trekker samtidig frem at Bergen har gått ut med anbefalinger, blant annet råd om munnbindbruk i kollektivtrafikken og butikker.

– Vi har økende smittetall, så det er klart at det er viktig for oss å følge situasjonen nøye, men enn så lenge er det ikke et veldig høyt press på spesialisthelsetjenesten eller de kommunale tjenestene. Så per nå har vi en situasjon som heldigvis ikke er så alvorlig som en del andre kommuner har.

Flere kommuner vil vurdere coronapasset

VG har fredag spurt flere kommuner med høyt smittepress, om de vil innføre coronapass. Flere av disse svarer at de foreløpig ikke vil innføre det, men vil gjøre vurderinger i tiden fremover.

Bærum: Ikke aktuelt for øyeblikket på grunn av «relativt lave smittetall», sier kommunikasjonssjef Lisa Bang for kommunedirektøren i Bærum.

Lørenskog: Vil ta stilling til coronapasset på ordinært på ordinært beredskapsmøte mandag.

– Smittetrykket er høyt i Lørenskog, vi merker en del press på tjenestene, men det er ikke bare corona, folk er også syke. Det har vært litt tøft, men vi anser situasjonen dit hen at vi vurderer de siste rådene over helgen, sier Ragnhild Bergheim (Ap).

Sarpsborg: Ikke aktuelt å ta i bruk i den nåværende smittesituasjonen, men kommunen vil følge utviklingen nøye, og «ting kan endre seg raskt», sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Han kaller samtidig coronapasset for et «veldig viktig verktøy» å ha i verktøykassen, fordi det kan bidra til å holde blant annet kulturlivet og arrangementer åpne ved høyere smittepress.

Stavanger: Kommunen vil vente med å innføre passet, men vil fortløpende vurdere behovet.

– Det vil være et tema på beredskapsmøter i neste uke. Det er en totalvurdering av situasjonen på Nord-Jæren som avgjør hvorvidt det vil bli tatt i bruk, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til VG.

Lillestrøm: – Ikke behov for det akkurat nå. Situasjonen er stabil, vi følger den tett, men vi har ikke planer om å foreslå noen lokale tiltak utover anbefalingene som gjelder. Når du ser på innleggelsestallene er de stabilt lave, sier ordfører Jørgen Vik (H) til VG.

I forbindelse med gjenåpningen, ba forrige regjering FHI og Helsedirektoratet utrede beredskapsplaner for både tiltak og hvordan coronapass kunne brukes innenlands «ved en vesentlig forverret smittesituasjon».

Oppdraget ble levert 15. oktober, dagen etter at en ny regjering var på plass, men da var de enige om at det ikke var nødvendig å ta passet i bruk på det tidspunktet.