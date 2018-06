Slik ser en av svindel-sms-ene ut. Avsender er angivelig Poste, det mangler en n. Foto: Elkjøp/Trygve Hillesland

Elkjøp: – Tusenvis av nordmenn forsøkt svindlet av falske sms-er

De siste dagene har Elkjøp blitt kontaktet av opp mot 10.000 nordmenn som frykter at de har blitt forsøkt svindlet eller faktisk har blitt det.

– Det eksploderte for to dager siden, sier Øystein Schmidt, nordisk kommunikasjonssjef i Elkjøp , til VG.

Han forteller at svindelen går ut på at man får en sms, angivelig fra Posten, om at det har kommet en pakke fra Elkjøp. Et eller annet sted i prosessen må man taste inn Visa-nummeret sitt og dermed er det gjort.

– Da er du på mange måter fanget. Du blir del av en abonnementsordning og blir trukket penger jevnt og trutt, sier Schmidt.

Det er ofte ikke de store beløpene som trekkes.

– Sperre kortet

– Den eneste måten å komme ut av dette, slik jeg har forstått, er ringe banken sin og sperre kortet og få et nytt, sier Schmidt.

Han har vært i kontakt med flere kunder som har opplevd dette tidligere og har ennå ikke hørt om noen som har kommet seg ut av det på annen måte.

– Vi har de siste dagene fått et sted mellom 9500 og 10000 henvendelser fra nordmenn som lurer på disse sms-ene. Det er enten kunder som har blitt lurt og i etterkant forstår at dette var ikke greit, eller folk som har skjønt at det var ugler i mosen og vil dobbeltsjekke med oss, sier Schmidt.

– Kundeservice bruker mye av sin arbeidstid for å guide folk og advare mot dette, sier han og råder folk til å ta kontakt hvis de er i minste tvil.

Elkjøp har opplevd mange svindelforsøk de siste tre-fire årene og ifølge Schmidt er svindlerne blitt langt mer sofistikerte og raffinerte.

– De bruker alle mulige plattformer og måter for å lure nordmenn; mail, konkurranser og Facebook-sider som er en kopi av våre Facebook-sider, sier kommunikasjonssjefen.

Han mener du bør være spesielt på vakt hvis du må oppgi kortnummeret ditt for å få en premie eller det er en konkurranse hvor en klokke tikker ned. Sjekk også avsenderadressen, den ser ofte litt rar ut, råder Schmidt.

– Anmelder trolig

Norsken er også blitt bedre.

– Det er helt tydelig at de har nordmenn som jobber for dem, mener Schmidt som bruker Facebook, Instagram, Snapchat og selskapets egne nettsider for å advare mot de mange svindelforsøkene som nå florerer.

Elkjøp har satt sine juridiske eksperter på saken.

– Jeg regner med at vi kommer til å politianmelde, sier Schmidt.