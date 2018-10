JUSTISMINISTEREN: Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet ble justisminister i april. Bildet er tatt i forbindelse med et portrettintervju i vår. Foto: Line Møller

Justisministeren om Addictologi-avsløringene: Totalt uakseptabelt

Justisminister Tor Mikkel Wara mener Addictologi Akademiets metoder er totalt uakseptable. Oslo-politiet sier at saken «ikke kommer øverst på listen».

– På generelt grunnlag vil jeg si at det ikke skal være tvil om at vi som samfunn ikke aksepterer vold og trusler i det omfanget som kan synes å være tilfellet i denne saken. Det skal heller ikke være tvil om at det er totalt uakseptabelt å berike seg selv ved å utnytte mennesker i en sårbar posisjon, sier justisminister Tor Mikkel Wara etter VGs avsløringer om Addictologi Akademiet.

Wara understreker at han ikke kan kommentere enkeltsaker.

VG har oversendt uttalelsene i denne saken til både Espen Andresen, som leder Addictologi Akademiet, og samarbeidspartneren Laila Mjeldheim. Ingen av dem har besvart noen spørsmål. De har tidligere avvist alle anklager som er fremkommet i VG.

Organiserte svertekampanjer

Søndag avslørte VG hvordan minst 15 av Espen Andresens klienter har deltatt i organiserte svertekampanjer mot andre klienter som har sluttet. Kampanjene iverksettes gjennom å spre anklager blant annet til politi, barnevern og skattemyndigheter.

Organisasjonen Hjelpekilden kaller kretsen rundt Addictologi Akademiet for «det mest ekstreme miljøet vi kjenner til i Norge».

– Måten de forfølger og sanksjonerer personer som bryter ut eller kommer med kritikk, er helt uvanlig for andre miljøer, sier daglig leder Hilde Langvann.

– Ikke øverst på listen

VG hadde sist fredag en intervjuavtale med Vibeke Schøyen, påtaleleder ved enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, som har ansvaret for addictologi-sakene.

– Du leser selv i media om alle de prioriterte sakene vi har hele tiden. Så da kommer ikke denne øverst oppe på listen. Jeg sier ikke at den er nedprioritert, men at den ikke kommer øverst på listen, sa Schøyen.

Til stede i møtet var også Beate Brinch Sand, påtaleleder for hele Oslo-politiet.

– Vi har også veldig mange andre høyt prioriterte saker, som er mye mer alvorlig enn dette her, som vi også er nødt til å prioritere. Så det er også en del av bildet her, sa Brinch Sand generelt om politiets håndtering av addictologi-sakene.

– De får komme til oss selv

Under intervjuet sist fredag avviste Schøyen og Brinch Sand å sette seg inn i saken om addictologimiljøets svertekampanjer. Begrunnelsen var blant annet at de som stod frem i artikkelen potensielt kunne inkriminere seg selv.

– Jeg tenker at de personene får komme til oss selv, sa Schøyen.

En av de som har gått til politiet for å fortelle om dette selv, er Brede Henriksen. Noen måneder etter at han brøt ut av Addictologi Akademiet gikk han til Oslo-politiet 1. mars for å trekke tilbake en falsk anmeldelse mot en avhopper.

Henriksen valgte å stå frem med denne historien i VG sist søndag for å få frem hvilke metoder som blir brukt i miljøet.

– Mister motet

På spørsmål fra VG om politiet var interessert i informasjon fra eks-klienter som kunne kaste lys over lederskikkelsenes rolle i de dokumenterte svertekampanjene, sa Brinch Sand:

– Da må de anmelde det. Hvorfor gjør de ikke det? Hvorfor går de til dere?

En av de som nettopp gikk til politiet er kona til addictologi-utbryter Brede Henriksen. I fjor høst anmeldte hun flere personer i Addictologi Akademiet etter svertingen hun ble utsatt for.

Hun ble avhørt, men saken ble henlagt i løpet av tre uker på grunn av manglende kapasitet hos politiet.

Addictologi-avsløringen ● VG har siden før jul publisert flere artikler om Espen Andresens terapivirksomhet og hans samarbeid med Laila Mjeldheim, som driver og eier salgsbedriften Det norske kartselskapet. ● Over 20 avhoppere har fortalt VG om den sterke, sosiale kontrollen, utskjelling i gruppeterapi og jaget etter penger fra de ofte sårbare klientene. ● Etter å ha forlatt miljøet rundt Andresen og Mjeldheim, har enkelte opplevd å bli kontaktet av torpedoer. ● Espen Andresen har gjennom en årrekke har tatt betaling i kontanter for flere av tjenestene sine. ● Søndag avslørte VG at 15 klienter av Andresen har deltatt i svertekampanjer mot avhoppere som har gått til søksmål eller vært kritiske. ● Oslo-politiet har pr. i dag fire åpne saker knyttet til addictologimiljøet. To av disse var henlagt, men ble gjenåpnet av statsadvokaten. ● Både Mjeldheim og Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG.

Hun sier hun «reagerer sterkt» på politiets oppfordring om å anmelde.

– Det må da være måte på hvor mange ganger man skal anmelde? De har vel ett arkiv med anmeldelsene? Jeg anmeldte umiddelbart, saken ble henlagt. Da er det ikke rart man mister motet, når man vet at ingenting blir gjort, utdyper hun.

I møtet fredag mellom VG og politiet oppsummerte Brinch Sand de minst 15 tidligere innleverte anmeldelsene slik:

– Men de har vi jo vurdert, og vi har etterforsket de anmeldelsene.

Henlagt og gjenåpnet

VG har gjennom artiklene om miljøet vist hvordan det store flertallet av anmeldte sakene mot miljøet har blitt henlagt av politiet.

To beslektede volds- og trusselsaker ble til tross for dette gjenåpnet av statsadvokaten i april etter klage fra bistandsadvokat Olle Nohlin og VGs omtale hvordan torpedoer har kontaktet avhoppere. Disse to er fortsatt under etterforskning.

To personer med torpedo-bakgrunn som har stått frem og fortalt om hvordan de fikk oppdrag om å true tidligere medlemmer og kunder av Addictologi Akademiet , har ikke blitt avhørt i disse sakene, etter det VG kjenner til.

Ingen i addictologimiljøet har fått noen sanksjoner fra politiet, utover enkelte besøksforbud.

Wara sier det er opp til politiet å avgjøre prioriteringer og domstolens oppgave å «avgjøre hvorvidt det foreligger straffbare forhold i denne saken.»

– Jeg legger til grunn at Politidirektoratet følger opp politidistriktene, og legger de nødvendige føringer for hvilke saker som skal prioriteres, sier Wara.

