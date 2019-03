Disse oppfriskningsvaksinene trenger du

Etter at det ble påvist meslinger hos en ansatt ved legevakten i Oslo, har legevakten fått flere henvendelser fra bekymrede pasienter. Her er vaksinene du må friske opp som voksen.

Publisert: 20.03.19 16:54







Mandag opplyste legevakten at de kontakter alle som var innom legevakten i Oslo mellom klokken 14 og 18 søndag ettermiddag, etter at det ble påvist meslinger hos en av deres ansatte.

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at det ikke er noen grunn til å være bekymret, men at man gjerne kan undersøke om man har de nødvendige vaksinene på plass.

Det er nemlig ikke alle vaksinene man får som barn, som gir beskyttelse livet ut.

Folkehelseinstituttet anbefaler at voksne frisker opp følgende vaksiner:

** Kombinasjonsvaksinen mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio bør friskes opp hvert tiende år. Dersom man har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet i Norge vil de fleste ha fått siste dosen av disse vaksinene i 10. klasse. Dersom du har vært utenlands, kan du allerede ha blitt anbefalt en ny dose av denne av legen din, ifølge FHI.

** Eldre over 65 år blir anbefalt å ta influensavaksine hvert år. Anbefalingen gjelder også yngre mennesker i risikogrupper, for eksempel gravide i 2. og 3. trimester og personer med kronisk sykdom eller nedsatt immunforsvar.

** Eldre over 65 år anbefales også oppfriskning av pneumokokkvaksinen mot lungebetennelsesbakterier.

– Disse rådene gjelder alle voksne, uavhengig av om man skal på reise eller ikke, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl hos Folkehelseinstituttet (FHI).

MESLINGER: Denne uken ble det påvist smitte av meslinger i Oslo. Sykdommen starter som en lett forkjølelse, før den bryter ut for fullt med blant annet utslett og feber. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

Slik sjekker du

Dersom man har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet i Norge har man fått grunnleggende beskyttelse, men det er altså noen vaksiner man anbefales å oppdatere, understreker Greve-Isdahl.

Likevel – det er verdt å forsikre seg om at alt er på plass, påpeker hun. Dette kan man enkelt sjekke selv på helsenorge.no. Dette er et nasjonalt register, som forteller hvilke vaksiner du har fått.

Registeret ble etablert i 1976 i noen fylker, men ble nasjonalt i 1995. Dermed kan personer født tidligere mangle opplysninger.

– Noen av dem som er født før 1995 kan ha vaksiner registrert her, hvis ikke kan de ta kontakt med sin helsestasjon eller prøve å finne frem sine gamle vaksinasjonskort i skuffen, sier overlegen.

Diskuterer mesling-tiltak

Etter at det ble påvist smitte hos en av legevaktens ansatte tidligere denne uken, har legevakten onsdag kontaktet mellom 50–100 pasienter.

Disse personene oppholdt seg på legevakten søndag mellom klokken 14 og 18, og kan ha blitt utsatt for smitte, opplyser avdelingsdirektør Jon Ørstavik.

OSLO LEGEVAKT: Tirsdag opplyste legevakten at en av deres egne ansatte er smittet med meslinger. Foto: Marius Knutsen, VG

Ifølge overlege Margrethe Greve-Isdal hos Folkehelseinstituttet (FHI) har man sannsynligvis livslang beskyttelse mot sykdommen dersom man har fått to doser meslingvaksine, eller MMRK-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

– I så fall er det ikke nødvendig med oppfriskningsdoser av denne, sier hun.

Onsdag har Oslo kommune hatt et møte hvor de har diskutert ulike tiltak for å unngå lignende tilfeller av meslingsmitte.

– Vi kan ikke unngå meslinger, men vi bør kunne unngå at ansatte blir smittet, sier han til VG.

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene som er kjent, og uvaksinerte personer, eller personer som ikke har hatt sykdommen, er utsatt for smitte. Den alvorlige barnesykdommen startet med forkjølelsessymptomer som varer i tre til fem dager.

Ifølge smittevernoverlegen tar sykdommen rundt 100.000 liv på verdensbasis hvert år.

Steen mener det er sannsynlig at det vil dukke opp flere tilfeller, men tror ikke at det vil bli et stort utbrudd i Oslo.

– Vi har god oversikt over pasientene som var på legevakten på tidspunktet, men vi vil ikke få full oversikt. Det kan for eksempel hende at en syk mor eller far har hatt med seg et barn da de dro til legevakten. Disse vil ikke være registrert, sier smittevernoverlege Tore Steen til VG.