David Hogg (17) overlevde skoleskytingen i Florida: – Blod renner i amerikanske klasserom

Publisert: 15.02.18 19:32 Oppdatert: 15.02.18 21:52

NYHETER 2018-02-15T18:32:07Z

PARKLAND (VG) Etter at skolen hans ble arenaen for nok en skoleskyting er David Hoggs budskap til politikerne klart: – Folk må stå opp og handle, uten det vil ingenting forandre seg og flere barn vil dø.

– Jeg kjente ikke skytteren, jeg vet bare at han var en tidligere student og at han var en ensom ulv. Jeg skulle ønske at han kunne blitt stoppet, sier David Hogg med bristende stemme.

Hogg har blitt en Twitter-sensasjon over natten etter hans klare beskjed til amerikanske myndigheter.

VG møter den velformulerte 17-åringen dagen etter skoleskytingen, mens han løper fra intervju til intervju foran skolen sin i Florida .

– Uten mer handling fra politikerne og borgerne vil ingenting forandre seg, sier han.

Bakgrunnen for Twitter-meldingen var skoleskytingen som skjedde i Parkland i Florida i går. 19 år gamle Nikolas Cruz, som tidligere var elev på den videregående skolen, er pågrepet for skytingen.

Ifølge politiet brukte 19-åringen en halvautomatisk rifle av typen AR-15. Florida-senator Bill Nelseon sier til CNN at gjerningsmannen hadde på seg en gassmaske og at han hadde røykgranater, men at det er uklart om han brukte dem.

17 personer ble drept inne på skolen.

Alvorlig

David Hogg er alvorlig i blikket når han forteller sitt hjerteskjærende budskap. Han har knapt har hatt tid til å sette seg ned siden hendelsen. Han mener masseskytinger har blitt altfor vanlige i USA og at landet må bli mer som Norge og resten av verden.

Hogg er klar på at skolen skal være et sted der barn som han skal komme for å lære og ha det gøy. Et sted der man skal slippe å bekymre seg for at en masseskyting skal finne sted.

– Jeg antar det ikke er så vanlig med skoleskyting i Norge. Det er ikke normalt i store deler av verden, og sånn må det bli her også. Når vi blir vant til dette, så lar vi det skje, sier han.

Han tror selv en stor del av problemet er at folk ikke tenker at det skal skje med dem selv.

– De sier at det ikke blir dem, inntil det blir dem. Det er sånn folk dør. Folk må stå opp og handle, uten det vil ingenting forandre seg og flere barn vil dø, sier Hogg.

Tror flere liv kunne gått tapt

Hogg, som er sisteårsstudent ved skolen, var farlig nær å bli truffet av skuddene selv. Han var i en natur og miljø-time når det første skuddet hørtes i gangen. Rett etterpå lukket læreren døren til klasserommet. Så gikk brannalarmen.

– Instinktivt reiste vi oss og begynte å gå sakte mot døren. Og mens vi gikk mot evakueringssonen, møtte vi på en flom av studenter som løp i vår retning.

Men studentene var ikke klare over at de løp mot skytteren.

– En vaktmester ropte at vi måtte snu og en lærerinne tok oss inn i et lite rom. Jeg er takknemlig for at hun reddet livene våre. Hun er en helt, og det er vaktmesteren også, forteller han mens han stirrer tomt ut i luften.

– Skjer hver måned

Skolen har øvd på slike situasjoner flere ganger tidligere, og ledelsen har fått instrukser om å holde dørene låst. Hogg tror det har ført til at flere hundre liv kan ha blitt spart.

Hogg mener også at store deler av ansvaret ligger på amerikanske borgerne, fordi makten ligger hos folket. De må gjøre det klart at slike masseskytinger ikke lenger kan skje ved skoler, mener han.

– Det som skjedde i går skal aldri skje. Det er en masseskyting hver måned i Amerika, det er noe vi må forandre. Blod renner i amerikanske klasserom, sier han og legger til at politikerne må gjøre handling ut av ideer.