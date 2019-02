FØRSTE OSCAR: Lady Gaga fikk sin første Oscar-pris natt til mandag. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Morgenoppdatering 25.02.2019

Dette er noe av det viktigste som har skjedd i natt

Publisert: 25.02.19 05:28 Oppdatert: 25.02.19 05:51







Oscar-utdeling: Natt til mandag var Lady Gaga, Olivia Colman og Rami Malek blant de mange som fikk sine første Oscar-statuetter. Les mer om prisutdelingen her.

Utsetter Kina-toll: USAs president Donald Trump skriver på Twitter at USA venter med å øke tollen ytterligere på kinesiske varer, noe som skulle gjøres den 1. mars. Les mer om handelskrigen mellom de to landene på E24.

Vil Utsette Brexit: Statsminister Theresa May skal jobbe med en plan som forutsetter at selve Brexit-datoen blir utsatt i to måneder, meldte den britiske avisen The Telegraph sent søndag kveld.

Skadet i stjernedebut: Mats Zuccarello ble banens beste og gjorde stjernedebut for Dallas, men fikk samtidig en skade i armen. Han vil trolig være ute i fire uker.

Varsler tiltak i Venezuela: Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil USAs visepresident Mike Pence annonsere «konkrete steg» for å legge press på Nicolás Maduros regjering i Venezuela mandag.

Dagens leder: Altfor lang passkø.