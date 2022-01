Egon-restauranten på Karl Johans gate i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Blindeforbundet håper flere restauranter får menyer med punktskrift

På punktskriftens dag lanserer restaurantkjeden Egon egne menyer i punktskrift. Blindeforbundet og deres ungdomsorganisasjon håper flere følger etter.

Av NTB

Ifølge Norges Blindeforbunds ungdom (NBfU) kvier mange blinde og svaksynte seg for å gå på restaurant fordi de ikke kan lese menyen selv.

–Skal vi få et likestilt samfunn, må mer informasjon være tilgjengelig i punktskrift. En viktig sosial møteplass er restaurantene. Å kunne få lese menyen uten hjelp fra andre, gjør at du føler deg inkludert og likestilt, sier leder Silje Solvang i en pressemelding.

4. januar er det FNs internasjonale dag for punktskrift. Blindeforbundet og ungdomsorganisasjonen deres jobber for at menyer i punktskrift – også kalt blindeskrift – skal være tilgjengelig på alle serveringssteder.

Blant annet har de henvendt seg til Egon-kjeden.

– Vi har i alle år hatt menyen vår på sju forskjellige språk, og vi har en stund snakket om at det hadde vært gøy å få menyen i punktskrift. Nå har vi det, og det er flott at NBfU tok initiativ for å tilgjengeliggjøre menyen i alle restaurantene våre, sier Ståle Nøst, leder for markedsavdelingen i Egon Restauranter.

NBfU har fått 300.000 kroner til et prosjekt der restauranter og kafeer kan kontakte organisasjonen og få menyen sin i punktskrift helt gratis.