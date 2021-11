Innfører munnbindpåbud i Trondheim

TILTAK: Etter kraftig smitteøkning siste tiden, innfører nå Trondheim kommune munnbindpåbud og trafikklysmodellen i grunnskolen.

Trondheim kommune innfører nå munnbindpåbud og trafikklysmodellen i grunnskolen, etter den kraftige smitteøkningen.

Det siste døgnet er det registrert 163 nye coronasmittede i Trondheim. For to dager siden var tallet 59. Flertallet av de smittede under 20 år.

I formannskapsmøtet i kommunen tirsdag, var det full uenighet om hvilke tiltak som skulle innføres, og avgjørelsen ble utsatt til onsdag.

Flere politikere ønsket ikke inngripende generelle tiltak i befolkningen, men i stedet målrettede tiltak mot gruppen der smitten er størst nå – nemlig blant barn og unge.

Onsdag har kommunen kommet til enighet, og følgende grep er enstemmig vedtatt:

Påbud:

Om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

Om munnbind på kollektivreiser der man ikke kan holde minst én meter til andre.

Trafikklysmodellen innføres i grunnskolen.

Sterke anbefalinger:

For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.

b. Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

c. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f.eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper.

Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å

teste seg.

Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

Anbefaling om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre.

Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings og hulltaking tjenester etc. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Det er flertall i kommunen for å innføre munnbindpåbud i flere sammenhenger, og å innføre trafikklysmodellen i grunnskolen.

– Hvilket nivå man legger seg på må vurderes fra skole til skole, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i møtet.

Marte Løvik (Sp) uttrykte tirsdag misnøye med forslaget fra kommunedirektør Morten Wolden. Onsdag er stemningen en annen.

– Jeg er enig i at det som ligger foran oss her i dag, er betydelig bedre enn det som var i går.

Løvik mener det er viktig at dagens vedtak retter seg mot barn og unge.

– Da vil den smitten kunne fordeles utover i tid, og presset på helsevesenet blir mindre og mer håndterlig, sier Løvik.

CORONAPASS: Kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Venstre, Erling Moe, ønsker lokal innføring av coronapass i Trondheim.

Kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Venstre, Erling Moe, mener innføring av coronapass lokalt i kommunen kan være et godt tiltak, og tok opp dette under formannskapsmøtet onsdag.

Han mener dette vil være bedre for restauranter, idrettslag og andre, enn restriksjoner som antallsbegrensning og bordreservering, og ønsker at dette tas videre inn i samtale med helseministeren og FHI.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til TV2 onsdag at Helsedirektoratet har luftet ideen om å innføre aktiv bruk av coronapass.

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag mener smittespredningen i fylket er urovekkende og ber folk skjerpe smittevernet.

– Min klare oppfordring går til de som ennå ikke har vaksinert seg. De bør sterkt vurdere å la seg vaksinere. Så tenker jeg at vi alle må børste støv av de gode smittevernrådene som vi vet virker; at vi holder oss hjemme om vi blir syke, at vi vasker hendene ofte, og at vi holder avstand til andre. Så bør vi ha lav terskel for å ta koronatest, sier Vaage i en pressemelding.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa i formannskapsmøtet tirsdag at de ikke lenger klarer å spore smitten i kommunen, på grunn av den kraftige smitteøkningen.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli uttrykte at hun er bekymret for kapasiteten i helsetjenesten.

– Det er en veldig presset tjeneste. Det er smitte på flere enheter. Det er lite mulighet for å hente ekstra bemanning, for landet er støvsugd for helsepersonell, sa Dehli.

I forrige uke kom beskjeden om at akuttmottaket på St. Olavs hospital er så fullt at pasienter blir liggende i timevis, og sykehuset har gått over til gult nivå, blant annet fordi sykehuset ikke får sendt ferdigbehandlede pasienter ut.