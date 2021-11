Flertall for munnbindpåbud i Trondheim

Trondheim kommune ligger nå an til å innføre munnbindpåbud og trafikklysmodellen i grunnskolen, etter den kraftige smitteøkningen.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det siste døgnet er det registrert 163 nye coronasmittede i Trondheim. For to dager siden var tallet 59. Flertallet av de smittede under 20 år.

I formannskapsmøtet i kommunen tirsdag, var det full uenighet om hvilke tiltak som skulle innføres, og avgjørelsen ble utsatt til onsdag.

Flere politikere ønsket ikke inngripende generelle tiltak i befolkningen, men i stedet målrettede tiltak mot gruppen der smitten er størst nå – nemlig blant barn og unge.

Onsdag ligger det an til at kommunen har kommet til enighet, og at det er flertall for følgende grep:

Påbud:

Om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer.

Om munnbind på kollektivreiser der man ikke kan holde minst én meter til

andre.

Om bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre der man ikke kan holde minst

én meter til andre.

Om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Påbudet gjelder ikke kunder der munnbind vil hindrebehandlingen.

Trafikklysmodellen innføres i grunnskolen.

Sterke anbefalinger:

Alle voksne oppfordres til å begrense antall nærkontakter på fritiden. Dette er ikke

en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den

samlede kontaktflaten i løpet av uka.

Det anbefales å tilrettelegge for hjemmekontor, der dette er hensiktsmessig ut fra

arbeidets art for å unngå spredning av smitte/ sykdom.

For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

a. Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/

fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder

i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av

om man er vaksinert eller har symptomer.

b. Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom

dette er praktisk mulig.

c. Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i

de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punkt b. Dette vil

særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er

i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f.eks. helsepersonell som jobber med

sårbare pasientgrupper.

Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel til å

teste seg.

Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer

eller smitte i egen husstand.

Det anbefales å legge til rette for at fritidsaktiviteter innendørs for voksne og barn i

hovedsak foregår i mindre grupper.

Det er flertall i kommunen for å innføre munnbindpåbud i flere sammenhenger, og å innføre trafikklysmodellen i grunnskolen.

– Hvilket nivå man legger seg på må vurderes fra skole til skole, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i møtet.

Marte Løvik (Sp) uttrykte tirsdag misnøye med forslaget fra kommunedirektør Morten Wolden. Onsdag er stemningen en annen.

– Jeg er enig i at det som ligger foran oss her i dag, er betydelig bedre enn det som var i går.

Løvik mener det er viktig at dagens vedtak retter seg mot barn og unge.

– Da vil den smitten kunne fordeles utover i tid, og presset på helsevesenet blir mindre og mer håndterlig, sier Løvik.

